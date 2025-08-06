健康網》江蕙染流感嗓音受損開唱延 醫：多喝溫水防乾燥

天后江蕙嗓音因染流感未完全恢復，台北開唱延期。（寬宏提供）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天后江蕙最近因感染流感住院治療後，卻發現嗓音還沒有完全恢復，讓她原本8月8日登台演唱行程延期，粉絲引領期盼她恢復健康。關於平日如何護嗓？輔仁大學附設醫院耳鼻喉科主任胡皓淳建議，最好應及時補水防乾燥，也要注意穿對衣服防止喉嚨受寒、避免飲食冷熱交替刺激、盡量減少講話，降低發炎機率。

江蕙日前因感染流感住院治療，雖已出院，但是嗓音還沒有恢復，不得已宣告台北首場8月8日延期至8月17日，8月9日場次延至8月24日，她不只自責，還向粉絲致歉。

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耳鼻喉科主任胡皓淳表示，日常護嗓除應及時補水防乾燥，避免飲食冷熱交替刺激、避免反覆清喉嚨；圖為情境照。（圖取自freepik）

民眾在平常應該如何照顧喉嚨？胡皓淳曾經在臉書粉絲專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」貼文分享，一旦氣溫變化，濕度也跟著改變，因此，對於嗓子來說，也是刺激、傷害最大的時候。

胡皓淳建議，可以採取以下4項方式保護嗓子：

●及時補水預防乾燥：除溫度驟變，很多時候空氣濕度也會跟著改變，喉嚨容易變得乾燥，引發不適。建議多喝溫水，保持喉嚨濕潤。

●穿對衣服防止喉嚨受寒：溫差過大時，身體來不及適應，免疫力容易下降，導致喉嚨發炎。天氣熱時，記得不要貪涼猛開冷氣，室內外溫差不要超過5°C，避免咽喉不適。

●避免突然的冷熱刺激：吃東西時，提醒溫度適中最好。有時氣溫變化忽冷忽熱，聲帶的適應力下降，突然的冷熱刺激容易引發嗓音問題。提醒應避免剛吃完熱湯，馬上喝冷飲，這樣會讓喉嚨黏膜受損；也要避免大口吃冰淇淋或喝過燙的湯，減少喉嚨的負擔。

●少講話讓嗓子休息：天氣變化時，喉嚨的耐受力變差，過度用嗓容易讓聲帶發炎或充血。建議務必盡量減少高聲講話，也要避免反覆清喉嚨，這會讓聲帶更疲勞。如果工作需求一定要說話，可適時喝溫水潤喉，減少刺激。

胡皓淳提醒，如果已出現喉嚨不舒服的情況，建議可喝溫鹽水漱口，有助於殺菌、減少喉嚨發炎；也可使用蒸氣吸入法，例如使用熱毛巾敷臉，有助舒緩喉嚨乾燥。另外，也要避免過度用嗓，讓聲帶有時間恢復。

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