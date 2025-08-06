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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

存活率僅13％！醫警告：皮膚「這一變化」恐是胰臟癌

2025/08/06 12:20

黃疸會讓皮膚顏色異常、眼白發黃，甚至口腔內部也泛黃；示意圖。（資料照）

黃疸會讓皮膚顏色異常、眼白發黃，甚至口腔內部也泛黃；示意圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國每年有逾六萬人罹患胰臟癌，其中超過五萬人最終不幸病逝，這種癌症以早期難察覺、死亡率極高著稱。醫師警告，若發現皮膚或眼白變黃，可能是身體發出的危險信號，務必及早檢查是否與胰臟癌有關。

根據《紐約郵報》報導，美國癌症協會估計，2025年約有6萬7400人被診斷出罹患胰臟癌，其中5萬2000人死亡率高。聖地牙哥加州大學醫療系統（UC San Diego Health）Moores癌症中心主任賽蒙妮（Diane Simeone）表示，胰臟位於腹腔深處，初期症狀如背痛、疲倦、體重減輕、腸胃不適等都不明顯，容易與其他疾病混淆，導致延誤治療。

賽蒙妮指出，黃疸則是較清楚的警示訊號。當腫瘤阻塞膽管或影響肝功能時，體內膽紅素（bilirubin）無法正常代謝，就會造成眼白、皮膚、口腔內部出現泛黃現象。其他伴隨症狀還包括尿液變深、糞便變淺、皮膚搔癢與腹部不適等。

她解釋，膽紅素原應經由肝臟排出至腸道，但當排出受阻，就會轉由腎臟排泄，使尿液變深，糞便則因缺乏膽汁而轉為蒼白，膽汁酸在皮下累積也會引起搔癢。此外，腫瘤若阻塞膽管，也可能造成腹痛。

除了胰臟癌，黃疸也可能與肝炎、肝硬化、肝癌、膽結石、某些遺傳性血液疾病與感染等問題有關。

在診斷方面，醫師通常會依病人家族史、基因變異或是否患有慢性胰臟炎等風險進行判斷。影像檢查如核磁共振（MRI）、斷層掃描（CT）、內視鏡超音波可協助觀察胰臟異狀，若發現可疑腫瘤，會取樣進一步判定是否為癌症，以及癌症分期。

此外，血液檢查如肝功能指數、血球計數與腫瘤標記物CA 19-9也能作為輔助診斷依據。賽蒙妮創辦的胰臟癌早期偵測聯盟（PRECEDE）正透過對9500名高風險族群的長期研究，尋找能及早發現胰臟癌的生物標記，目標是將五年存活率從13%提升至50%。

目前胰臟癌治療方式包含手術、化療、放射治療、標靶療法與免疫療法，惟早期發現才能爭取根治手術的機會。

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