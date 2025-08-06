健康網》年輕≠健康 外食、熬夜+久坐小心「代謝」亮紅燈

林美秀醫師提醒，肥胖、外食及久坐等不良生活習慣已使得代謝症候群有年輕化趨勢；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「年輕不等於健康，許多代謝警訊其實早已悄悄浮現。」美兆健檢診所醫師林美秀提醒，許多人常因「年輕沒關係，代謝好」而掉以輕心，事實上，錯誤飲食與生活習慣，早已讓不少人提早走入慢性病高風險。

林美秀指出，根據美兆健檢數據統計顯示，30歲以下男性過重肥胖比例竟高達約68.2%，比例非常接近60歲以上族群（約70%），且多項關鍵代謝指標亦亮起紅燈。

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●空腹血糖異常：男性28.3%、女性15.5%

●糖化血色素異常：男性14%、女性4.3%

●三酸甘油脂偏高：男性10.7%、女性1.9%

●好的膽固醇偏低：男性13.9%、女性2.4%

●胰島素阻抗：男性13.3%、女性9.3%

美兆健檢資料顯示，許多年輕人已經提早陷入慢性病的風險區。而男性受影響比例更高，應特別重視健康管理。（美兆診所提供）

林美秀指出，代謝症候群與肥胖問題，現在已非從中年才開始，許多年輕人已經提早陷入慢性病的風險區。而男性受影響比例更高，應特別重視健康管理。

林美秀分析，年輕族群代謝問題普遍與現代生活型態高度相關，包含：

●長期外食，脂肪、澱粉、蛋白質、膳食纖維失衡，以致血糖波動較劇，引起胰島素抗性。

●睡眠不足、熬夜、用吃喝紓壓，又太晚才吃晚餐，以致熱量大量囤積。

●久坐少動、缺乏鍛鍊，肌肉量不足，以致代謝率下降。

林美秀說明，肌肉是人體消耗血糖最重要的器官，缺乏運動將導致肌肉量不足，會讓血糖與脂肪代謝效率下降，久而久之形成代謝症候群。

長期處於高壓、作息不正常，一旦肥胖形成，將造成睡眠呼吸中止症，導致脂肪更不易燃燒。而體脂肪變多後，會促使男性荷爾蒙下降，肌肉老化加快，進而影響代謝，又加速脂肪形成，導致惡性循環。

長期處於高壓、作息不正常，一旦肥胖形成，將造成睡眠呼吸中止症，導致脂肪更不易燃燒；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

壞膽固醇遺傳偏高 年輕人小心代謝陷阱提前發作

除了生活型態，美兆統計也發現年輕族群的遺傳風險不容忽視，根據數據顯示，壞膽固醇ApoB指標偏高的比例，男性達53%、女性41%，整體約4成受檢者有此遺傳性問題，意味著部份人天生容易低密度膽固醇（俗稱壞的膽固醇）代謝異常。林美秀也提醒，「遺傳已經先輸一局，生活習慣更不能再失分。」

飲食部分，林美秀建議每餐的攝取分配應為：1/4蛋白質、1/4蔬菜、1/4粗糙穀類、1/4水果（減重者可將水果改為蔬菜）。另外，減少久坐、增加日常活動量，例如可以站立辦公、走樓梯代替搭電梯、穩定作息避免熬夜等。

林美秀也再次呼籲，年輕族群應改變迷思，不要以為年輕就是疾病免疫，代謝問題其實早已悄悄發生。唯有透過飲食管理、運動、穩定作息，搭配定期健康檢查，才能有效預防慢性病提早找上門。

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