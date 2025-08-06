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風險多7.4倍！醫示警「3習慣」恐罹胃癌：晚餐8點才吃也NG
葉立斌／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕「胃癌」長居國人10大癌症排名中。腸胃科醫師陳宣位警告，晚餐若超過晚上8點吃、飯後又坐著滑手機，甚至睡前還吃消夜等，都可能提高罹患胃癌的風險及機會。
陳宣位4日於臉書粉專表示，如果超過晚上8點吃飯、吃完就坐著滑手機，睡前還忍不住再吃點宵夜，「你可能正悄悄提高罹患胃癌的風險。」陳宣位指出，晚餐太晚吃、飯後不活動又太快睡，得到胃癌的風險，可能會比一般人高出7.4倍。
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陳宣位強調，「這不是聳動，而是很多現代人『生活節奏錯置』，所帶來的長期隱憂。」因此陳宣位建議，晚餐最晚不要超過晚上8點吃；睡前3小時內避免進食，讓胃有時間排空；飯後至少散步10分鐘，不要吃飽就坐著。
最後，陳宣位重申，「如果你本身就有胃癌家族史、胃食道逆流、幽門螺旋桿菌感染，更要小心這些日常習慣的累積風險。」因為很多胃部疾病並不是「突然來的」，而是長年累積的小壞習慣導致的結果。
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