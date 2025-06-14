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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

防性病又防癌 HPV疫苗「男女皆可施打」

2025/06/14 05:30

▲接種HPV疫苗可以預防子宮頸癌、菜花等癌症；示意圖。（照片來源：shutterstock）

▲接種HPV疫苗可以預防子宮頸癌、菜花等癌症；示意圖。（照片來源：shutterstock）

文／楊皓涵

人類乳突病毒（HPV）是1種非常常見的病毒，主要經由性接觸傳播。全球有超過8成的人在一生中可能感染HPV。雖然大部分感染能在1-2年內自然痊癒，但某些高風險型病毒（如 HPV 16、18型）若持續存在，可能導致子宮頸癌、陰道癌、外陰癌、肛門癌、甚至喉癌等。

根據台灣統計，每年約有1500名女性罹患子宮頸癌，超過90%的個案都與HPV感染有關。幸運的是，透過疫苗接種可以有效預防絕大多數的HPV感染與其引發的癌症。

世衛建議9–14歲最佳接種年齡

◎目前市面上主要有3種HPV疫苗

●二價疫苗（HPV 16、18 型）：可預防最主要導致子宮頸癌的2種病毒型別。

●四價疫苗（HPV 6、11、16、18 型）：除預防子宮頸癌外，亦可保護免於感染導致生殖器疣（菜花）的低風險型病毒。

●九價疫苗（HPV 6、11、16、18、31、33、45、52、58 型）：涵蓋更多高風險型病毒，是目前保護範圍最廣的疫苗種類。

世界衛生組織建議9–14歲青少年是最佳接種年齡，此階段只需施打2劑即可產生良好免疫反應；年滿15歲或有性經驗者仍建議接種，但需完整施打3劑。男生接種亦可降低自身罹患相關癌症與傳播病毒的機會，因此目前國際趨勢也鼓勵「男女皆可施打」。

疫苗的安全性經過大量臨床實證，副作用通常為短暫性注射部位疼痛、紅腫等，屬於輕微可耐的反應。接種後仍建議定期接受子宮頸抹片檢查，以達到雙重防護。

目前台灣政府提供部分年齡層女性公費接種HPV疫苗，其他族群可自費接種。有接種疑慮或想了解適合的疫苗種類者，建議可向醫療專業人員諮詢。（作者為台中市芯康診所醫師）

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