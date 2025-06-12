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調查︰4.9%青少年曾遭網路霸凌 專家建議5步驟應對

2025/06/12 05:30
調查︰4.9%青少年曾遭網路霸凌 專家建議5步驟應對

▲專家建議，若遭遇網路霸凌，可採取「冷、閃、存、封、聊」5步驟，冷靜應對、先暫時離開螢幕、截圖保存證據、封鎖帳號與惡意訊息、找信任的人傾訴；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔／台北報導

調查︰4.9%青少年曾遭網路霸凌 專家建議5步驟應對

▲董氏基金會呼籲青少年學習穩定情緒、善用支援資源，共同打造安全友善的網路空間。 （董氏基金會提供）

隨著網路與社群媒體滲透青少年生活，董氏基金會昨天發表最新調查，每百名國高中職學生中約有5人1年內曾遭遇網路霸凌，若換算全台學生數，相當於超過5.4萬人受害，基金會呼籲青少年學習穩定情緒、善用支援資源，共同打造安全友善的網路空間。

這項「青少年網路使用與心理健康調查」在2025年3至5月間進行，針對全台12所國高中職共2507位學生進行問卷分析。結果顯示，上網時間越長，心理健康風險越高。每日上網超過6小時的學生中，壓力感、孤獨感及憂鬱傾向均高於每日上網不足1小時者。

其中4.9%的受訪學生坦言，曾在一年內遭遇網路霸凌，最常求助的對象為同學與朋友占32.3%，其次為母親占23.4%，僅少數人會向學校老師占6.7%或輔導室占2.3%尋求協助，仍有17%的人選擇「不求助他人」。而在自傷或自殺企圖的發生率上，曾被霸凌者更高出未曾遭霸凌者近5倍。

「我們希望青少年能守住自己的情緒邊界，也懂得伸出手成為他人的支援」，董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，基金會自2020年起推動網路霸凌防治工作，包含校園宣導、心理健康教育與APP憂鬱測評工具等，今年更新增「正念減壓」練習功能，幫助青少年紓解壓力、強化韌性。

冷、閃、存、封、聊 照顧心理健康

記者會現場邀請前棒球名將郭泓志現身響應，他提醒青少年，看到網路上的酸言酸語，不要輕易相信。那不一定是真的，更不該因此否定自己，他也鼓勵孩子透過運動、傾訴、離開螢幕等方式緩解壓力，不要獨自承受情緒傷害。

衛福部桃園療養院兒童青少年精神科醫師陳質采指出，現代青少年在虛實交錯的網路環境中成長，面對即時留言與負評壓力，需培養新媒體素養與情緒調節能力，建議若遭遇網路霸凌，可採取「冷、閃、存、封、聊」5步驟，冷靜應對、先暫時離開螢幕、截圖保存證據、封鎖帳號與惡意訊息、找信任的人傾訴。

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