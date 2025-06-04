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染新冠酷酷嗽 中藥調理改善

2025/06/04 05:30
染新冠酷酷嗽 中藥調理改善

▲治咳嗽中藥。（照片提供／陳冠宇）

文／陳冠宇

新冠肺炎引起常見的呼吸道症狀包含咳嗽、痰多但難咳出、喉嚨痛、喉嚨癢、鼻水倒流，其他症狀包含發燒、疲倦、食慾不振、身體痠痛、喘促。

中醫治療會依據患者的症狀而進行不同的證型分類，以開立出適合的處方，呼吸道疾病常見的分類如下：

●風寒型：畏寒、身體痠痛、流透明清涕、痰白稀、吹到風咳嗽更嚴重。

●風熱型：流黃綠色濃稠鼻涕、痰黃稠量多、痰難咳出、咳嗽、喉嚨痛、喉嚨乾。

●風熱夾痰飲型：喉嚨癢、痰難咳出、夜間或躺下時咳嗽更劇烈、講話時稍微喘促。

●肺燥型：喉嚨乾、痰黏量少難咳出、咳嗽、聲音沙啞、講話久則沒氣，屬於病毒感染後期的症狀。

臨床上經常會遇到感染新冠肺炎後出現咳嗽頻繁的症狀，甚至晚上因為夜咳而影響睡眠品質，另外痰難咳出、講話時稍微喘促也是常見的症狀。

治療新冠肺炎常使用的中藥包含清熱寬胸豁痰的栝蔞實、疏散風熱利咽的薄荷，以及清熱排膿的魚腥草。中藥的治療能有效及安全地在1-2週之內改善患者的不適，並減少新冠病毒造成的後遺症。有慢性病史的患者，例如慢性腎臟病或是有免疫疾病的患者，若出現呼吸道症狀，建議儘速就醫。

在呼吸道感染的當下，需要忌口甜食、酸性食物、太甜的水果，以免呼吸道的痰生成更多，也要忌口烤炸辣等食物，以免刺激咽喉造成不適。

雖然新冠病毒感染多為輕症或無症狀，但病程仍有機會發展為中重症，尤其是長者、小孩、慢性病患者，如出現喘促到影響呼吸、持續胸痛、意識不清、過去24小時內尿量顯著減少，收縮壓〈90mmHg或無發燒之情形下心跳〉100次／分鐘者，請務必到急診就醫，以免病毒感染發展到重症。

（作者為馬偕紀念醫院中醫內科醫師）

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