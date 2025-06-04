限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
染新冠酷酷嗽 中藥調理改善
文／陳冠宇
新冠肺炎引起常見的呼吸道症狀包含咳嗽、痰多但難咳出、喉嚨痛、喉嚨癢、鼻水倒流，其他症狀包含發燒、疲倦、食慾不振、身體痠痛、喘促。
中醫治療會依據患者的症狀而進行不同的證型分類，以開立出適合的處方，呼吸道疾病常見的分類如下：
請繼續往下閱讀...
●風寒型：畏寒、身體痠痛、流透明清涕、痰白稀、吹到風咳嗽更嚴重。
●風熱型：流黃綠色濃稠鼻涕、痰黃稠量多、痰難咳出、咳嗽、喉嚨痛、喉嚨乾。
●風熱夾痰飲型：喉嚨癢、痰難咳出、夜間或躺下時咳嗽更劇烈、講話時稍微喘促。
●肺燥型：喉嚨乾、痰黏量少難咳出、咳嗽、聲音沙啞、講話久則沒氣，屬於病毒感染後期的症狀。
臨床上經常會遇到感染新冠肺炎後出現咳嗽頻繁的症狀，甚至晚上因為夜咳而影響睡眠品質，另外痰難咳出、講話時稍微喘促也是常見的症狀。
治療新冠肺炎常使用的中藥包含清熱寬胸豁痰的栝蔞實、疏散風熱利咽的薄荷，以及清熱排膿的魚腥草。中藥的治療能有效及安全地在1-2週之內改善患者的不適，並減少新冠病毒造成的後遺症。有慢性病史的患者，例如慢性腎臟病或是有免疫疾病的患者，若出現呼吸道症狀，建議儘速就醫。
在呼吸道感染的當下，需要忌口甜食、酸性食物、太甜的水果，以免呼吸道的痰生成更多，也要忌口烤炸辣等食物，以免刺激咽喉造成不適。
雖然新冠病毒感染多為輕症或無症狀，但病程仍有機會發展為中重症，尤其是長者、小孩、慢性病患者，如出現喘促到影響呼吸、持續胸痛、意識不清、過去24小時內尿量顯著減少，收縮壓〈90mmHg或無發燒之情形下心跳〉100次／分鐘者，請務必到急診就醫，以免病毒感染發展到重症。
（作者為馬偕紀念醫院中醫內科醫師）
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應