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打噴嚏流鼻水像開水龍頭 新術式幫你「關閥門」

2025/05/31 05:30
打噴嚏流鼻水像開水龍頭 新術式幫你「關閥門」

▲血管運動型鼻炎在溫度變化、空氣刺激或壓力大時，更容易發作；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／王文弘）

文／王文弘

35歲的小華（化名）每天早上起床就開始打噴嚏、流鼻水，鼻子癢得像被螞蟻咬，到了冬天或遇到冷氣，症狀更是雪上加霜。看了無數次耳鼻喉科，醫師總說是「血管運動型鼻炎」，開了抗組織胺和鼻噴劑，雖然一開始有效，但藥一停，症狀馬上回來，讓他不禁要問：「到底有沒有根治的方法？」

血管運動型鼻炎 肇因鼻腔自律神經失調

其實，像小華這樣的患者並不少見。血管運動型鼻炎又稱非過敏性鼻炎，常見症狀包括反覆打噴嚏、流清鼻水、鼻塞，尤其在溫度變化、空氣刺激或壓力大時更容易發作。這種疾病和過敏性鼻炎不同，抽血或皮膚測試通常找不到特定的過敏原，病因主要與鼻腔內自律神經失調有關。

藥物效果不佳 可考慮「後鼻神經消融手術」

傳統治療以藥物為主，但對長期依賴藥物的患者來說，副作用如嗜睡、依賴性鼻噴劑的問題也讓人苦惱。所幸隨著微創技術進步，現在已有「後鼻神經消融手術」可以幫助這些長期被鼻炎困擾的患者「關掉過度敏感的開關」。

這項治療是利用電漿或無線電波技術，從鼻腔前方以內視鏡進入，精準破壞控制鼻腔分泌與血流的後鼻神經，過程約20至30分鐘，手術多在局部麻醉下完成，無須住院。術後大多數患者在數週內明顯改善症狀，打噴嚏與流鼻水次數大幅減少，生活品質也大為提升。

後鼻神經消融手術並非每個人都適用，需經由專業醫師診斷與評估，但對於藥物效果不佳、症狀影響生活的患者來說，提供另一治療選項。

如果你也有「每天像感冒」的困擾，不妨與耳鼻喉科醫師討論，是否能透過這項技術，幫你從此擺脫鼻炎帶來的困擾！

（作者為國泰綜合醫院耳鼻喉科主治醫師）

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