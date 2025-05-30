粽餡潛藏痛風負擔 醫：高風險族群慎食

▲端午節將至，楊勝舜醫師指出，因消化不良就醫的民眾明顯增加。（記者張軒哲攝）

記者張軒哲／台中報導

端午節將至，不少民眾準備粽子應景，光田綜合醫院肝膽腸胃科醫師楊勝舜指出，每年端午節後，因消化不良就醫的民眾明顯增加，與糯米不易消化、餡料多為高油、高鹽食材有關。若同時攝取過多高普林（或稱高嘌呤）食物，也可能誘發或讓潛在的痛風問題浮現，提醒高尿酸體質者節日飲食更要多加留意，要挑對吃法、顧好健康，才能吃得安心又應景。

楊勝舜指出，粽子配料如香菇、滷花生、蝦米等，雖美味卻多屬於高普林食材。這些食材中的普林成分經代謝後，會在體內轉化為尿酸，當攝取過量或排出不順時，容易導致血中尿酸濃度升高。長期累積的尿酸會在關節形成結晶，引發發炎反應，造成關節刺痛、紅腫。

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楊勝舜指出，有高尿酸血症或痛風病史的民眾，若在節慶期間大量攝取上述配料，可能增加急性發作的風險，嚴重者甚至會影響日常行動。

每日一小顆為限 搭配蔬果助消化

他建議，民眾應避免一次攝取過多高普林食材。近年市售粽子配料趨向多樣化，常加入干貝、蝦仁、魷魚等海鮮，雖增添風味，卻也潛藏高普林負擔，需特別留意攝取份量。另外，由於糯米黏性高且不易消化，進食過多容易導致腸胃不適，建議每日以1顆小顆粽為限，並搭配蔬菜、水果或無糖茶，有助促進腸胃蠕動，幫助消化。

粽子常見配料多為高油脂、高鹽分的加工食品，若三高族群與心血管、腎臟病患者攝取過量，可能造成血壓波動、水分滯留或代謝負擔增加，影響病情穩定。而糯米本身黏性高、不易消化，若搭配油炸或重口味餡料，則可能加重腸胃負擔，導致脹氣、胃酸逆流或消化不良症狀惡化。若食用後，出現腹脹、噁心、關節紅腫等不適，建議短暫禁食、多喝水休息，避免攝取刺激性飲品，如症狀持續則應盡速就醫。

▲醫師提醒，吃太多粽子，恐造成腸胃不適。（記者張軒哲攝）

▲端午節包粽子應景，但民眾要留意自身健康，不宜多吃。（記者張軒哲攝）

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