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移工遭機台斷指 雇主及時冰存送醫接回

2025/05/30 05:30

▲阿里（中）與母親（左）9年未見，藉由意外讓母子在病床重逢。（烏日林新醫院提供）

▲阿里（中）與母親（左）9年未見，藉由意外讓母子在病床重逢。（烏日林新醫院提供）

記者黃旭磊／台中報導

台中太平區1名23歲印尼外籍移工阿里，來台3年，在傳產工廠表現出色，在1次打掃機台時，不慎誤觸開關，導致左手無名指末節瞬間捲入絞機台，當場遭絞斷濺血，所幸雇主迅速撿起斷指，並以冰水裝袋保存，送至烏日林新醫院，進行顯微斷指重接血管縫合手術。歷經5小時手術成功接回斷指，意外也讓阿里見到9年未見的母親，母子在病房相擁而泣。

5小時手術 精準縫合血管、神經

烏日林新醫院表示，阿里在4月3日值班產線時，左指瞬間遭絞機台捲入，由擅長顯微重建手術的整形外科主任魏經岳救治，進行顯微斷指重接血管縫合手術，5月拆線拔釘，阿里媽媽也是移工，在宜蘭工廠上班，因工作忙碌9年未見，母親從宜蘭趕來烏日探望，母子在病房相擁而泣，不少醫護人員被感動到哭。

整形外科主任魏經岳表示，斷指能否能重接關鍵在於傷口嚴重程度、缺血時間、患者年紀及處理品質，而顯微手術讓斷指恢復功能，進行重接血管縫合手術前，必須先把受損組織進行清創，保留正常組織後，再重新釘好切斷指骨，並修復甲床，最後藉由高階顯微鏡放大倍率進行血管及神經接合。

▲阿里左手無名指末節遭絞斷。（烏日林新醫院提供）

▲阿里左手無名指末節遭絞斷。（烏日林新醫院提供）

移工母也在台工作 病房相擁而泣

阿里回憶起斷指經過，直呼「過程真的好痛」，相當感謝雇主冷靜封存斷指，讓他免於壞死與斷指命運，而與媽媽過去9年來僅用電話連繫，意外讓母子重逢讓阿里感動難忘，也重拾復健勇氣及毅力。

由於阿里抽菸多年，術後需避菸草尼古丁，以免血管收縮、血流緩慢，嚴重影響手指末梢循環，經醫療團隊追蹤與護理，阿里斷指接合處恢復7成關節活動度，術後血液循環恢復良好，預防受傷部位壞死，導致截肢。

移工遭機台斷指 雇主及時冰存送醫接回

▲阿里（右）左手無名指末節遭絞斷，感謝魏經岳醫師（左）接回。
（記者黃旭磊攝）

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