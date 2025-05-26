自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

澎湖新生兒腸胃壞死 「航空用嬰兒保溫箱」後送首例

2025/05/26 05:30

▲三總澎湖分院小兒科醫師劉俊廷，透過航空用新生兒保溫箱照顧小病患。（凌天航空提供）

▲三總澎湖分院小兒科醫師劉俊廷，透過航空用新生兒保溫箱照顧小病患。（凌天航空提供）

記者劉禹慶／澎湖報導

澎湖縣駐地醫療直升機凌天航空，昨天凌晨接獲三總澎湖分院小兒加護病房通知，一名出生僅4天的新生兒，因疑似腸胃壞死需緊急申請直升機醫療後送到台灣本島就醫，由於高雄機場滑行道夜間施工關場，最終將病患送往台中中國醫大附醫搶救。

三總澎湖分院派醫師隨行照護

由於新生兒出生僅4天，三總澎湖分院派遣小兒科醫師劉俊廷隨行照護，並攜帶新生兒急救箱以備不時之需。凌天航空首次使用澎湖縣政府衛生局排除萬難編列經費，交由三總澎湖分院採購的「航空用嬰兒保溫箱」，經過凌天航空協助辦理適航測試、認證，這是我國民航史上首次使用「航空用嬰兒保溫箱」進行空中醫療後送的個案。

▲國內民航史上，首次使用航空用新生兒保溫箱後送。（凌天航空提供）

▲國內民航史上，首次使用航空用新生兒保溫箱後送。（凌天航空提供）

凌天航空21日起連續5天執行6件醫療後送任務，昨天更創下新生兒後送任務醫療照護及器材運用紀錄，除了三總澎湖分院考量新生兒狀況有可能急劇變化，增派小兒科醫師劉俊廷隨行，凌天航空則由擔任「航空用電子醫療器材測試員」的主任陳萬昇隨行，「航空用嬰兒保溫箱」也是陳萬昇在2024年6月擔任航空測試人員以來首次使用，也由他隨行照顧病患。

陳萬昇是目前國內隨機醫療照顧時數最高的醫護人員，累計已達上千小時，也是擔任航空電子器材測試人員試飛時數最高的醫護人員，除了嬰兒保溫箱的航空測試，還有當年新冠肺炎移動式負壓隔離艙的測試，更直接躺入隔離艙內進行測試，陳萬昇說，因嬰兒保溫箱體積實在太小，不然自己一定會先行體會病患的實際感受。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中