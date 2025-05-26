澎湖新生兒腸胃壞死 「航空用嬰兒保溫箱」後送首例

▲三總澎湖分院小兒科醫師劉俊廷，透過航空用新生兒保溫箱照顧小病患。（凌天航空提供）

記者劉禹慶／澎湖報導

澎湖縣駐地醫療直升機凌天航空，昨天凌晨接獲三總澎湖分院小兒加護病房通知，一名出生僅4天的新生兒，因疑似腸胃壞死需緊急申請直升機醫療後送到台灣本島就醫，由於高雄機場滑行道夜間施工關場，最終將病患送往台中中國醫大附醫搶救。

三總澎湖分院派醫師隨行照護

由於新生兒出生僅4天，三總澎湖分院派遣小兒科醫師劉俊廷隨行照護，並攜帶新生兒急救箱以備不時之需。凌天航空首次使用澎湖縣政府衛生局排除萬難編列經費，交由三總澎湖分院採購的「航空用嬰兒保溫箱」，經過凌天航空協助辦理適航測試、認證，這是我國民航史上首次使用「航空用嬰兒保溫箱」進行空中醫療後送的個案。

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▲國內民航史上，首次使用航空用新生兒保溫箱後送。（凌天航空提供）

凌天航空21日起連續5天執行6件醫療後送任務，昨天更創下新生兒後送任務醫療照護及器材運用紀錄，除了三總澎湖分院考量新生兒狀況有可能急劇變化，增派小兒科醫師劉俊廷隨行，凌天航空則由擔任「航空用電子醫療器材測試員」的主任陳萬昇隨行，「航空用嬰兒保溫箱」也是陳萬昇在2024年6月擔任航空測試人員以來首次使用，也由他隨行照顧病患。

陳萬昇是目前國內隨機醫療照顧時數最高的醫護人員，累計已達上千小時，也是擔任航空電子器材測試人員試飛時數最高的醫護人員，除了嬰兒保溫箱的航空測試，還有當年新冠肺炎移動式負壓隔離艙的測試，更直接躺入隔離艙內進行測試，陳萬昇說，因嬰兒保溫箱體積實在太小，不然自己一定會先行體會病患的實際感受。

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