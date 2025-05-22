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突發性耳聾 耳鳴、暈眩是警訊

2025/05/22 05:30
突發性耳聾 耳鳴、暈眩是警訊

▲Stacey（右2）曾出現「突發性耳聾」，在好友介紹下到北榮就醫，聽力逐漸改善，目前已經康復。（記者林志怡攝）

記者林志怡／台北報導

單側耳朵突然聽不到聲音，還伴隨閉塞感或耳鳴，可能是「突發性耳聾」找上門！藝人梁赫群的妻子Stacey說，她在某天早上突然覺得右耳聽不清楚，後來出現嚴重的耳鳴，且過了好幾天都沒有改善，甚至更加惡化，感覺「快被逼瘋」，後來在好友介紹下到北榮就醫，聽力逐漸改善，目前已經康復。

北榮耳鼻喉頭頸醫學部耳科主任廖文輝解釋，突發性耳聾好發於40-60歲，但近年來有年輕化趨勢，常見於長期壓力大、睡眠不足、作息不規律者，臨床定義為3天內連續有3個頻率的聽力喪失超過30分貝，9成患者是單側發作，僅有少數為雙側。

廖文輝說，突發性耳聾常常伴隨耳鳴、耳脹、暈眩或失真感，從臨床觀察上來看，也可能與病毒感染、血液循環障礙、免疫異常、生活壓力及季節交替有關，且突發性耳聾未來5年內罹患腦中風的機率高於一般人。

曾經歷突發性耳聾的Stacey分享，她在某天早上突然覺得右耳聽不太清楚，就像搭飛機時耳朵悶住一樣，症狀次日更嚴重，耳朵內的雜音幾乎讓她抓狂，後來已無法正常吃飯、工作，連日常聲音都變得難以忍受。

發病72小時內治療 7成可恢復聽力

Stacey說，後來醫師認為，可能是耳內某器官損壞，恐怕無法治癒，讓她與先生陷入極大迷惘與不安，直到在朋友介紹下轉至北榮就醫，經作息調整、壓力調節、遠紅外線照射等治療，症狀逐漸改善，發病後19天就完全康復。

廖文輝提醒，突發性耳聾的症狀通常會越來越嚴重，自然恢復的機率落在32%至65%，但若能在症狀出現後72小時內接受治療，7成的患者可以部分或完全恢復聽力，若不幸延誤超過14天，療效將顯著降低，民眾若有單側聽力突然下降，耳鳴、耳內閉塞感、聲音失真，甚至伴隨頭暈、頭痛等，務必立即就醫。

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