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跟「路怒」說掰掰 5撇步開車不抓狂

2025/05/22 05:30
跟「路怒」說掰掰 5撇步開車不抓狂

▲路怒症不僅影響健康，對自己與他人的安全也構成威脅；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／柯俊銘）

文／柯俊銘

您有聽過「路怒症」嗎？指的是開車時，因不滿交通狀況（如塞車、會車、違規、搶停車位與前車龜速或起步慢等）而極度憤怒，甚至做出攻擊性行為的現象。常見的表現有狂按喇叭、大聲咒罵、逼車、急煞、超車挑釁或下車理論，進而發生肢體暴力。

開車時保持冷靜 路上風景更美好

路怒症不僅影響個人身心健康，還可能引發交通意外，對自己與他人的安全構成威脅。以下分享5個實用技巧，幫助有該問題的朋友在開車時能保持冷靜，優雅駕馭情緒，告別路怒。

●早點出門：情緒容易失控，往往來自「時間壓力」。若總是踩著點出門，一遭遇狀況，難免感到焦躁，提前10-15分鐘出門，把可能的意外也算進行程裡，路上多一份餘裕，自然少一份火氣。

●保持敏感：情緒有徵兆可循。當發現自己握拳、咬牙、呼吸急促時，立刻深呼吸3次，把注意力從外界（別人開車怎麼樣）轉回自己（我現在感覺如何），練習看見情緒，而不是被情緒牽著走。

●嘗試轉念：在路上不守規矩的人一定存在，但是否要因對方的錯誤懲罰自己，為此氣炸一整天？試著給自己1個替代解釋，例如：「他可能是急著送家人去醫院」「也許他真的沒看到」。

●轉移注意：開車時的內在環境會影響心情。預先準備一份「好心情播放清單」，收錄能讓自己放鬆的音樂或有趣的廣播節目，營造正向駕駛氛圍，讓每次上路都像是一場小型療癒旅程。

●標示要點：有時怒氣是來自「我要贏」的心態。不妨在車內貼紙條，上面寫著「安全第一」、「平安最重要」或「慢一點也是贏」。這些提醒有助在關鍵時刻，把情緒從失控邊緣拉回來。

方向盤有如一面鏡子，可以反映出情緒與心境。學會在駕駛中覺察與管理情緒，不只開車會更安全，也可以讓生活變得更寬廣與自在。建議往後開車前告訴自己：「我選擇冷靜和平安」您會發現路上的風景因認知改變，也開始變得美好。

（作者為公職臨床心理師）

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