目睹「三峽車禍」恐留創傷 諮商師籲注意「警示症狀」

▲新北市三峽前天發生重大車禍，親眼或透過電視目睹這類突發事件可能引發創傷反應；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

記者林志怡／台北報導

新北市三峽前天發生重大車禍，造成3人死亡、12人受傷，且因時值放學時段，許多學生、家長與路過民眾直接目睹事故現場。諮商心理師公會全聯會提醒，親眼或透過電視目睹這類突發事件可能引發創傷反應，民眾務必注意自己或孩子有無情緒波動、失眠、惡夢，甚至「閃回」等警示症狀。

新北市三峽區國成街與國光街口，前日下午4時許，1輛自小客車未停紅燈，後因不明原因高速衝撞分隔島，並波及多名路人，造成3人死亡、12人受傷，且由於時值三峽國中放學時間，傷者幾乎都是剛放學的國中生，也嚇壞現場的其他民眾。

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諮商心理師公會全聯會常務理事胡延薇提醒，不論是成人或兒童，遭遇這樣的突發事件，都可能出現創傷反應，即使沒有在現場直接目睹事件，只是從電視、網路等管道接觸相關影像，也可能破壞原有的安全感與情緒穩定。

過馬路、搭車 可能焦慮退縮

全聯會理事陳劭旻進一步指出，車禍事件帶來的創傷反應可能會以過馬路、搭車等情境感到焦慮、退縮等方式表現，兒童也可能出現退化行為，如哭鬧、尿床、過度依附等。

發現情緒異常 避開相關新聞

陳劭旻建議，民眾可注意自己與孩子是否出現相關警示症狀，如情緒波動、失眠、惡夢、食慾不振、身體緊繃，甚至「閃回」等症狀，即反覆浮現事故畫面的片段，或情緒的過度警覺，並在發現異常時，務必第一時間告訴自己「這是正常的」，允許情緒反應出現。

接納自己的情緒後，可以找一些方式安定身心，如找朋友抒發、做讓自己感受到放鬆的事情，或單純的繼續維持原本的生活，通常會在一段時間後逐漸回到原本的狀態，也建議民眾在發現自己情緒有異常時，避免繼續觀看相關的新聞片段，或只接收必要資訊即可，不要過度曝露在衝擊畫面中。

關心創傷者 度過情緒不安期

此外，全聯會建議，家長可以透過「主動關心情緒」、「避免重播事故影像」、「維持正常節奏」等方式陪伴孩子度過情緒不安期，但在詢問孩子感受時，切勿急於說教或強調教訓，且孩子也會觀察成人的反應來建構情緒安全，家長在焦慮、悲傷、煩躁時，也要給自己足夠的理解與喘息空間，才能成為孩子穩定的依靠。

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