大叔手麻痛、聞「汽油味」竟是癲癇前兆

▲電腦斷層掃描顯示，腫瘤合併周圍組織水腫。（奇美醫院提供）

記者王捷／台南報導

45歲阿宏（化名）因左手間歇性麻痛、味覺異常與上腹不適，曾就診奇美醫院神經內科，但因症狀短暫，自行緩解，未依醫囑回診與接受檢查。3個月後卻突然全身抽搐、失去意識，被送至急診，經電腦斷層檢查發現為右側額顳葉惡性腦腫瘤併發癲癇，目前已接受腫瘤切除與放射治療。

昏倒就醫 確診腦瘤併發癲癇

奇美醫院神經內科主治醫師朱庭瑩說，癲癇症狀不只限於倒地抽搐，許多患者會出現短暫發呆、語塞、味覺異常，例如就有患者主述聞到「汽油味」或感覺怪異等表現，往往不易察覺。癲癇實際上是腦部異常放電所引起的「症狀」，與放電位置相關，症狀也多樣。

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朱庭瑩說明，成人癲癇可能與腦中風、外傷、腫瘤、中樞感染或神經退化疾病如阿茲海默症有關，但約有50%至70%的病例原因不明。初期發作若症狀輕微，常被忽略或誤判為情緒異常或失智。癲癇診斷仰賴腦波（EEG）與腦部影像（CT或MRI）檢查，有時還需長時間錄影腦波監測。診斷不能僅依1次發作或自述症狀，必須由醫師綜合判斷。

朱庭瑩提醒，癲癇藥物須穩定服用，即使無症狀亦不可擅自停藥，否則恐引發「癲癇重積狀態」，出現長時間發作且難以恢復，嚴重時須送入加護病房急救，甚至可能造成永久性腦損傷或致命。

除了用藥，癲癇患者也應避免誘發因子，如睡眠不足、壓力過大、飲酒、感染、漏藥及暴露於強烈閃光下。朱庭瑩建議，患者應建立規律作息、穩定情緒、避免單獨泡澡或從事高風險活動，同時設置服藥提醒機制。

若目睹癲癇發作，應遵守「三不二護」急救原則，不壓制、不掰嘴、不餵食，並保護病人頭部與呼吸道，大部分發作會於1-2分鐘內自行緩解，若超過5分鐘仍未停止，應立即送醫處理。

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