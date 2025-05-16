史瓦帝尼眼疾少年 台灣暖醫助重見光明

▲小清(右)感謝孫啟欽醫師（左)的治療，術後也變得愛笑且有自信。 （長庚醫院提供）

記者吳亮儀／台北報導

▲基隆長庚整合角膜科與視網膜科組成跨專科醫療團隊，共同為完成小清（右4）治療；右3為孫啟欽醫師。 （長庚醫院提供）

今年2月中，基隆長庚醫院眼科醫師孫啟欽到我國非洲邦交國史瓦帝尼（Eswatini）義診，發現一位15歲少年小清（化名），他的雙眼視力極差，已嚴重影響學習與生活。

▲基隆長庚醫院副院長詹益聖贈送小清（右），代表台灣觀光的「喔熊」玩偶。（記者吳亮儀攝）

由於當地醫療資源有限，長庚醫院安排該名少年跨海來台接受完整檢查與高階治療。術後至今1個月，小清雙眼裸視視力大幅提升，已能清楚閱讀黑板文字、與人自然互動，能順利學習。小清昨天晚上搭機返回史瓦帝尼，開創他嶄新的人生。

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基隆長庚善舉 視力0.1恢復到0.7

孫啟欽表示，小清自幼就是孤兒，9歲後由台灣在當地設立的關懷機構照護，早期病史難以追溯。今年初為他做初步檢查時，就發現他的裸視視力僅約0.1，無法清楚辨識遠方物體，也看不見黑板內容。他返台後，立即與企業界善心人士及長庚醫療團隊協調資源，安排小清來台接受進一步治療。

今年4月3日小清來台灣接受檢查顯示，雙眼都曾接受人工水晶體植入，但右眼合併遠視與高度散光，左眼則有嚴重虹膜沾黏與後囊混濁，需仰賴不同次專科醫師合作處理。基隆長庚醫院整合角膜科與視網膜科組成跨專科醫療團隊，共同完成治療。

孫啟欽指出，小清的左眼是由他與視網膜科醫師楊嶺合作，進行人工水晶體置換手術與玻璃體切除手術，手術歷時約2小時，成功解除虹膜沾黏等併發症；右眼則是由他進行準分子雷射屈光手術（PRK），以矯正遠視與散光問題，手術約10分鐘完成。術後，小清的雙眼裸視視力大幅提升，目前穩定可達0.5–0.7，能清楚看到黑板的字了。

小清此次的醫療費用全數由長庚醫院提供資助，展現台灣醫療團隊在慈善與國際合作上的專業與溫度。

孫啟欽說，史瓦帝尼當地醫療資源極度匱乏，眼科手術幾乎無法常規執行，許多白內障的患者甚至需送往鄰國莫三比克治療。此次成功案例不僅改善了小清的視力，也象徵著台灣與非洲醫療合作的堅實成果。

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