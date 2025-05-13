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主動脈瓣膜狹窄險猝死 開「心」手術救回一命

2025/05/13 05:30
主動脈瓣膜狹窄險猝死 開「心」手術救回一命

▲影像檢查顯示，藍色箭頭部分為近5公分大的主動脈瘤，黃色箭頭為相對正常的主動脈大小。（台北慈濟醫院提供）

記者陳奕劭／新北報導

主動脈瓣膜狹窄險猝死 開「心」手術救回一命

▲楊凱文醫師提醒，有家族病史者或有活動性胸悶、喘不過氣、近似昏厥經驗者，及早至心臟科接受評估，以免延誤治療。（台北慈濟醫院提供）

48歲的陳女士6個月前活動時出現胸悶、喘不過氣的症狀，甚至數度接近昏倒送醫，但她仍不以為意，直到去醫院檢查心臟超音波，發現罹患「重度主動脈瓣膜狹窄」。若坐視不理，恐有猝死風險，緊急轉診至醫院治療後，醫師採取微創6公分開胸手術，更換人工主動脈瓣膜與人工血管，陳女士術後1天即轉入普通病房，復原良好。

主動脈瓣膜狹窄險猝死 開「心」手術救回一命

▲影像檢查顯示，白色的部分皆為嚴重鈣化的瓣膜（正常瓣膜在電腦斷層上無法被看到）。（台北慈濟醫院提供）

更換人工瓣膜與人工血管

台北慈濟醫院心臟外科醫師楊凱文指出，主動脈瓣由3片瓣葉構成，心臟收縮時開啟、放鬆時閉合，防止血液回流。若瓣膜退化因肥厚、鈣化無法正常開合，導致影響全身血流，即為「主動脈瓣狹窄」，多數見於70歲以上病人，但陳女士動脈瓣天生只有2片，導致未滿50歲就發生嚴重鈣化與狹窄。

楊凱文表示，治療「重度主動脈瓣膜狹窄」的唯一方式是開刀置換主動脈瓣，目前手術方式包含健保給付的開心手術，以及有條件健保給付的鼠蹊部導管置換主動脈瓣手術。

他說明，因陳女士患有主動脈瘤，因此採取開心手術，採J型鋸開胸骨，以約6公分的傷口完整切除鈣化的瓣膜組織，接續處理主動脈內鈣化部分，植入新的人工生物瓣膜，並接上人工血管。

因陳女士不希望長期服用抗凝血藥物，所以選擇植入新一代的生物瓣膜，雖然僅有約10至15年的壽命，但未來若瓣膜退化，可透過微創導管手術置換，不用再次開胸，大幅降低手術風險。

楊凱文提醒，多數人年輕時沒有先天性雙瓣主動脈瓣膜明顯症狀，但隨著年齡增長，約40至50歲可能出現嚴重的瓣膜疾病或主動脈瘤，建議有家族病史者或曾有活動性胸悶、喘不過氣、近似昏厥經驗者，應及早至心臟科評估，避免延誤治療時機。

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