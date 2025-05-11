10公分大脂肪瘤 門診小切口手術剝離

▲病患左肩上有1顆巨大脂肪瘤（左圖），經小切口門診手術，取出10公分大脂肪瘤（右圖）。（照片提供／江紀萱）

文／江紀萱

王小姐掀起袖子，左側肩膀處有1個巨大的皮下腫瘤，摸起來柔軟可移動，直徑大約有8-9公分，皮膚表面呈不規則隆起與凹陷，不痛不癢，臨床判斷為脂肪瘤。

病患自述這顆腫瘤起初只有兵乓球大小，因其他醫師告知手術可能會傷害到腋下淋巴結，本來想跟它和平共處，但最近去整骨後明顯變大，擔心有什麼病變，所以前來就診。

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與王小姐討論後，決定採用門診手術可進行的小切口脂肪瘤手術。手術採用局部麻醉，透過3公分的小切口，皮下一層層慢慢剝離，在不傷害到神經血管與淋巴結情形下，完整取出10公分大的脂肪瘤，再逐層縫合，手術時間約40分鐘，完成後即可返家。

脂肪瘤是一種脂肪細胞過度增生形成的皮膚良性腫瘤，通常位於皮下。軀幹與四肢的脂肪瘤摸起來柔軟有團塊感，表面光滑，邊緣界線分明，通常可以稍微移動。

若無害無痛 不一定需要手術

在額頭的脂肪瘤觸感較硬，與其所在層次有關，大部分額頭的脂肪瘤都是在肌肉內或是肌肉下層，因此無法移動。脂肪瘤的大小可以從幾公分到10幾公分不等，隨著年紀與時間可能慢慢長大。

脂肪瘤的成因可能與體質有關，少數受傷或反覆搓揉的狀況下也有可能導致局部脂肪組織異常增生而形成脂肪瘤。

脂肪瘤通常是無害無痛的，不一定需要手術，多半建議再觀察即可。若體積大到一個程度，可能壓迫到附近的神經血管，造成不適或影響外觀，此時便可以考慮以手術方式切除。

脂肪瘤與附近組織通常界線分明，因此開刀多半可以完整切除。唯一例外為額頭的脂肪瘤，容易與肌肉糾結在一起，因此手術需慢慢分離出肌肉層與脂肪瘤，以不傷害到太多周邊組織，造成術後血腫為佳。

（作者為江紀萱皮膚科診所院長）

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