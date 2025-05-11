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擦酒精治蕁麻疹？ 可別拖成慢性難治型

2025/05/11 05:30
擦酒精治蕁麻疹？ 可別拖成慢性難治型

▲兒童蕁麻疹應避開悶熱環境，注意通風和多補充水分。（照片提供／彰化基督教醫院）

文／許耘誌

蕁麻疹的終生盛行率約為20%，尤其在新冠疫情期間，不少人在染疫後出現「長新冠」症狀，其中蕁麻疹也時有所見。

蕁麻疹又稱風疹塊，是一種暫時性的真皮水腫。症狀包括搔癢、紅腫，可能呈條狀、塊狀，甚至環狀紅斑，若擴散至嘴唇、眼皮或四肢末端，可能與血管性水腫有關；若影響呼吸道或消化道，則可能導致呼吸困難、噁心、腹瀉等。雖外觀令人擔憂，但蕁麻疹並不具傳染性。

急性與過敏相關 慢性多與免疫系統活化有關

誘發蕁麻疹的原因眾多，包括氣候變化、空氣污染、感染、慢性疾病、壓力、情緒波動，甚至食物與藥物。診斷時，醫師會根據病程長短區分急性（6週內）或慢性（超過6週），急性蕁麻疹與過敏相關，慢性蕁麻疹則常與免疫系統活化有關。病人可主動提供過敏史、用藥紀錄、疾病史及生活習慣，有助於釐清病因。

許多人想透過驗血找出過敏原，實際上，急性蕁麻疹時過敏指數上升有限，慢性蕁麻疹則多為免疫反應而非單一過敏，能檢驗的項目有限，並不建議濫做檢測。

部分患者季節交替時遇冷或風吹加劇，遇熱則減輕，會使用民俗偏方，如擦酒精、麻油蛋或燥熱性食補，自認能「祛寒」，其實多是因為蕁麻疹原本就有來得快、去得快的特性，並非真有效。若延誤治療，反而可能演變成慢性難治型。

目前治療方式持續進步，從傳統抗組織胺、類固醇，到近年新興的生物製劑，治療策略也隨之更新。面對反覆發作的蕁麻疹，建議及早就醫，避免自行購藥或依賴偏方。

生活管理方面，建議減壓、規律運動、避免高溫及過於髒亂的環境，並記錄可能誘發因素，協助醫師找出病源，提升治療成效。

（作者為彰化基督教兒童醫院兒童皮膚科主任）

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