更年期骨質流失更快! 媽媽們3步驟自我檢測骨鬆

▲三峽恩主公醫院舉辦「骨鬆日─ 三鶯動起來 固骨不鬆散」健康活動。（記者翁聿煌攝）

記者翁聿煌／新北報導

母親節前夕，新北市三峽恩主公醫院昨日舉辦「骨鬆日─三鶯動起來 固骨不鬆散」健康活動，現場有骨密度與肌少症免費篩檢。院長黃信彰指出，台灣60歲以上民眾大約有2成罹患骨質疏鬆，尤其是女性停經後族群盛行率更高，有時甚至超過3成，所以要「高鈣曬太陽」，攝取足夠鈣質與維生素D，平時更應定期檢查骨密度，掌握骨骼健康狀況。

女性更年期後因荷爾蒙 骨質流失加快

骨科醫師施胤全指出，台灣骨質疏鬆人口眾多，除了關心三高（高血壓、高血脂、高血糖）以外，應更加重視「一低」（低骨密度），骨質疏鬆常被忽視，若骨質密度不足，一旦發生骨折，可能導致長期臥床、感染，甚至需住進長照機構，嚴重者更可能在1年內再度骨折，死亡率可高達50％，尤其第二型糖尿病患者，比一般人有高達3倍的骨折風險，其中以髖部骨折為最大宗。

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健保給付骨密度檢測 50歲後宜定期篩檢

施胤全提醒，骨鬆是可預防且可治療的，民眾可透過簡單的3步驟自我檢測：「駝、矮、痛」──如頭無法貼牆超過3公分、身高縮水4公分以上、下背或髖部疼痛，都可能是骨質疏鬆警訊。最準確的檢查方式是雙能量X光吸收儀（DXA），可評估骨質密度T值，若小於-2.5即為骨質疏鬆，應儘早治療。

婦產科醫師徐靖提醒，更年期後的女性因荷爾蒙變化，骨質流失速度明顯加快，建議女性尤其在50歲後定期接受DXA（雙能量X光檢查），同時也提醒民眾健保有提供DXA檢測給付，包括50歲以上婦女或停經後婦女接受骨質疏鬆症追蹤治療者、攝護腺癌病患在接受男性荷爾蒙阻斷治療前與治療後。

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