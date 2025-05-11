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坐月子中西合療 調理計畫宜專業評估

2025/05/11 05:30
坐月子中西合療 調理計畫宜專業評估

▲中西醫合併調理有助於產後康復；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／蘇俊源）

文 ／ 蘇俊源

對剛經歷生產的媽媽來說，「坐月子」不只是傳統，更是身心修復的重要關鍵期。面對產後身體虛弱、荷爾蒙波動、哺乳壓力與育兒疲勞，現代女性越來越重視科學且個人化的產後調理。究竟是選擇中醫補氣養血，還是仰賴西醫營養補給、復健運動？越來越多媽媽會採以中西醫結合的方式來進行產後的調理。

中醫調氣血西醫補營養 也要視身體反應

從西醫的角度來看，產後首要任務是補充流失的營養與促進組織修復。因為從分娩後開始，媽媽的身體如同經歷一場大手術，蛋白質、鐵質、鈣質等都需快速補充，避免貧血與體力透支。營養師也會依個別狀況建議每日攝取熱量、優質蛋白與蔬果比例。此外，西醫也越來越強調產後心理健康，如今多數婦產科門診會進行產後憂鬱篩檢，協助新手媽媽盡快回到平衡狀態。

相較之下，中醫講究「虛則補之、寒則溫之」，強調調和氣血與臟腑機能的修復。產後婦女常見氣虛、血虛、頭暈乏力、出汗等症狀，透過中藥如生化湯、四物湯、十全大補湯等，配合穴位按摩或針灸，來促進血液循環與惡露排出。對於夜眠不安、情緒不穩等現象，中醫也可從肝氣鬱結、心脾兩虛的角度進行調理，溫和且持久。

現代醫療趨勢越來越傾向「中西合療」，許多月子中心或診所會提供整合式的產後照護服務。由於每個人的體質不同，所需要照護的方式也會不同，根據個人的分娩方式、恢復速度、是否哺乳，以及過往健康狀況來調整調理計畫，才能達到最理想的修復效果。

不論是選擇中醫調氣補血、還是仰賴西醫復健與營養指導，或是兩者並行，都應建立在專業評估與身體反應之上。

（作者為馨生醫療體系院長）

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