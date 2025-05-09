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鬼剃頭上身 醫建議好方「髮」找回信心

2025/05/09 05:30
鬼剃頭上身 醫建議好方「髮」找回信心

▲圓形禿又俗稱「鬼剃頭」。 （照片提供／沈冠宇）

文／沈冠宇

鬼剃頭上身 醫建議好方「髮」找回信心

▲民眾若有大量掉髮問題，建議可諮詢皮膚科醫師意見，千萬別誤信坊間偏方；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／沈冠宇）

●案例1：31歲「小方」為了準備教師甄試，每天幾乎都忙到深夜，結果最近他洗髮時，發現浴室排水孔經常被頭髮塞住，他原本不以為意，但家人提醒他「頭髮怎麼越來越少」，他才發現頭頂出現硬幣狀斑塊落髮，讓他的心情大受影響。

●案例2：就讀高三的「小瑋」一直專心準備大學入學考試，但日前放榜成績不理想，讓她有點心灰意冷，照鏡子時又看到頭頂禿了好幾塊，讓她大為崩潰，嚷著「再也不想出門了」，讓父母擔心不已。

圓形禿好發於年輕族群

上述2名患者症狀都屬於「圓形禿」，又俗稱「鬼剃頭」，是1種自體免疫疾病，主要是體內免疫細胞攻擊毛囊導致脫髮。至於引發圓禿發生或復發的成因很多，常見因素包括心理壓力、遺傳因素、藥物、疫苗、環境因子等，但確切原因不明，部分圓禿患者也會同時罹患甲狀腺疾病或自體免疫疾病，導致白斑和異位性皮膚炎風險上升。

臨床上，圓形禿好發於年輕族群，患者頭部會先出現一塊塊邊緣規則的圓形禿髮，彷彿麥田圈一般，嚴重者則可能全部頭髮掉光，連眉毛、睫毛、腋毛或其他體毛都可能逐漸脫落，加上疾病病程難以預測，往往長出頭髮之際，附近又出現另一處圓形禿新病灶，讓患者的心情大受影響。

所幸這類掉髮的毛囊若沒有永久性損傷，症狀輕微者，通常半年左右會自行改善，但落髮問題較嚴重，或者短期間快速掉髮的患者建議積極的治療，例如輕度／中度落髮患者可使用外用類固醇合併外用生髮液（含Minoxidil成分），加上局部頭皮類固醇注射治療。

重度落髮患者則需使用口服系統性藥物，包含口服類固醇、滅殺除炎錠、環孢靈或者外用免疫療法（DPCP免疫療法）等，此外UVB照光治療或者準分子光有助於圓形禿的治療。近年新型藥物逐漸開發，可口服的小分子藥物（JAK抑制劑）包含Ritlecitinib和Baricitinib等，對控制嚴重圓形禿成效良好。

重度落髮需用口服藥物

提醒民眾，除了藥物治療之外，每天務必正常作息與充足睡眠，同時維持均衡營養飲食、學會保持心情穩定與適當紓壓，絕對避免過度使用染髮劑及燙髮劑等化學產品，也不要誤信坊間偏方，以免適得其反，才能與疾病和平共處，盡快回復正常生活。

（作者為亞洲大學附屬醫院、中國附醫皮膚科主治醫師）

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