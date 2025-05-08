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經期不正常誤認更年期 少婦住院輸血1500c.c.

2025/05/08 05:30
經期不正常誤認更年期 少婦住院輸血1500c.c.

▲張文榮醫師看診中；圖中患者與本文無關。（記者張軒哲攝）

記者張軒哲／台中報導

台中1名40多歲的婦人，半年來月經不正常，原以為是更年期的正常現象，但在看診前的經期竟長達20多天，心悸、暈眩的症狀更明顯，嚴重影響生活，醫師看她的臉色慘白，抽血發現血紅素只有4.0gm/dl，是正常值的1/3，緊急住院輸血1500c.c.，進一步檢查子宮有瘜肉，經過治療後才逐漸恢復正常。

大甲李綜合醫院婦產科主治醫師張文榮表示，婦人長達半年時間，每個月的經期長達10多天，出血量也比過去還要多，還時常心悸、暈眩，原本不以為意，後來症狀愈來愈嚴重，變得無力幾乎要昏厥，到院就診時，經期已經達20多天而且還沒停止，臉色慘白沒血色，抽血檢查有嚴重貧血，血紅素只有4.0gm/dl（女性正常為12.0-16.0gm/dl），緊急安排住院，輸血至少1500c.c.。

子宮檢查有瘜肉 刮除治療才復原

張文榮研判，患者可能有子宮內膜病變，推斷有子宮肌瘤或瘜肉，才會造成經期不正常、出血量多，進一步檢查，果真發現子宮有瘜肉，因此將瘜肉刮除，再搭配用藥，2個多月後，婦人臉色比較紅潤，也沒有經常性的心悸、頭暈。

張文榮指出，女性進入更年期，一旦有出血量過多、天數超過很多天，一定要提高警覺，趕緊就醫，「千萬不要認為更年期的現象就不治療！」只要月經天數超過1週以上，或是週期太密集、出血量大，有可能是子宮內膜瘜肉、子宮肌瘤、子宮內膜異常增生或子宮內膜癌造成。

張文榮說，更年期的婦女朋友最常忽略經期的不正常，若是出血量過多，提醒女性患者不要害羞，要就醫檢查。

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