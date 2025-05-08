車禍頸部卡卡疼痛 「甩鞭症候群」上身

▲民眾若發生車禍後出現長期頸部不適症狀，建議就醫檢查；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／趙明哲）

文／趙明哲

▲醫師說明，患者頸椎關節附近的肌腱韌帶因瞬間拉扯損傷，出現「甩鞭症候群」症狀。（照片提供／趙明哲）

業務員「阿玫」日前駕車時，因前車急轉被迫急煞，結果被後車追撞，又將她推擠撞上前車，幸好速度不快，四肢沒有受到損傷。但返家後，她發現轉動左頸有問題，且逐漸僵硬，任何檢查卻都沒異狀，因此就醫接受理學檢查，診斷出是「甩鞭症候群」惹禍，建議採用高能雷射、物理治療調理後，頸部「鬆很多」，讓她又能繼續拚經濟。

▲透過電療止痛，並搭配高能雷射，可促進局部循環與修補拉傷。（照片提供／趙明哲）

「阿玫」自述事故發生後，曾到急診就醫照X光，但並未發現頸椎錯位或骨折跡象，後續也到神經科追蹤安排神經傳導檢查，依舊也未顯示出異常，她只能靠吃止痛消炎藥嘗試緩解頸部不適症狀，但還是無法緩解疼痛及僵硬感，症狀維持1個多月，甚至無法轉頭面向左側的視角，自嘆常常只能「斜眼看人」！

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這類患者其實正是典型的「甩鞭症候群」神經症狀表現，所謂「甩鞭症候群」來自於頸椎受到急速減速又加速的慣性甩動影響，有如牛仔快速來回甩動鞭子，瞬間產生極大衝擊，尤其「阿玫」跟前後車輛都發生碰撞，等同頭部被甩了2次，所以即使未對脊髓造成壓迫與水腫，卻已造成頸椎關節附近肌腱韌帶拉扯損傷，引起長期疼痛與轉動異常，不僅生活不便，也導致長期失眠、情緒低落，無法工作。

物理治療搭高能雷射修補 脖子不再硬梆梆

當患者就醫時，會先以理學檢查確認頸椎活動度，同時觀察雙肩關節能否正常抬舉施力，例如想要舉起肩膀，卻因為筋膜牽扯而功能受限，若沒有明顯深層肌腱反射過強、排除嚴重脊髓壓迫，就會朝向甩鞭症候群方向開始治療。

「阿玫」經規律物理治療調整姿勢及電療止痛，並搭配高能雷射促進局部循環與修補拉傷，持續治療不到1個月，就可以正常轉動頭部沒有疼痛與角度受限問題，也建議可維持訓練頸部肌肉肌耐力，達到預防勝於治療效果。

由於多數駕駛人都會遵守交通規則綁好安全帶，萬一發生撞擊車禍，頸部往往會因而產生甩鞭效果，如果事故後，仍有頸部持續疼痛的情況，建議提早就醫，以排除嚴重神經損傷的可能性，切勿直接推拿或聽信偏方延遲就診。

只要遵照醫師診斷，耐心接受復健療程與運動訓練，必能早日康復，脖子也不再硬梆梆。

（作者為崇心復健科診所院長）

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