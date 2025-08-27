自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

外籍男遊西非返台 確診染惡性瘧

2025/08/27 05:30
外籍男遊西非返台 確診染惡性瘧

▲疾管署防疫醫師林詠青表示，新增類鼻疽死亡個案出現肺炎合併呼吸衰竭。（記者林惠琴攝）

記者林惠琴／台北報導

外籍男遊西非返台 確診染惡性瘧

▲疾管署疫情中心主任郭宏偉說明，今年累計16例境外移入瘧疾。 （記者林惠琴攝）

疾管署昨公布新增1例境外移入瘧疾，為40多歲外國籍男性，曾到西非2國旅遊長達1個月，卻未服用預防瘧疾藥物，在入境台灣當日出現發燒、肌肉痛、頭痛等症狀，感染惡性瘧，所幸經治療已出院；今年累計16例境外移入瘧疾，為近19年同期最高。

今年境外移入16例 19年新高

疾管署防疫醫師林詠青表示，該男無潛在病史，長期在台居住，7月上旬至8月初陸續到西非象牙海岸共和國、塞內加爾旅行，離開西非後，又到其他國家，8月14日入境台灣當日，出現發燒、肌肉痛、頭痛等症狀，就醫服用退燒藥未改善，並有關節痛、腹瀉等再次求診，抽血發現血小板低下、膽紅素偏高，且血液檢查發現瘧原蟲，確認感染惡性瘧，研判為境外移入。

林詠青指出，該男離開西非後曾到其他國家，但非流行地，研判仍是在疫情流行的西非感染，經治療已出院。

疾管署疫情中心主任郭宏偉說明，今年累計16例境外移入瘧疾，感染國家以非洲國家占12例為主。

另外，疾管署公布上週新增9例本土類鼻疽，北部1例及南部8例，介於40多歲至90多歲，多具慢性病史，因發燒、頭痛、咳嗽、呼吸喘等就醫；其中1例死亡。

上週類鼻疽新增9例、1人不治

林詠青說明，死亡個案為南部50多歲男性，有糖尿病、高血壓、慢性腎臟病等慢性病史，8月中旬出現咳嗽，下旬腹瀉、流鼻水，兩度至診所就醫後，仍因發燒、呼吸困難至急診，發現血氧偏低及白血球、發炎指數上升，且肺炎合併呼吸衰竭，經插管、抗生素治療仍惡化，掛急診隔天死亡；從發病到死亡約10天。

林詠青指出，後續經血液培養，檢出類鼻疽桿菌確診，並發現該男腳部有傷口，但颱風期間未出門，住家、活動地亦無水患，不確定有無污水污泥接觸史。

本土鉤端螺旋體病添6例

同時新增6例本土鉤端螺旋體病，其中5人已出院，1名南部60多歲女性仍於加護病房治療中，生命徵象穩定。

今年累計50例本土類鼻疽，其中5例死亡，並累計34例本土鉤端螺旋體病。

