靠短效噴劑壓抑症狀…氣喘男嚴重發作 葉克膜救命

▲劉景隆（左1）指出，不少病人把救命藥當保養藥病，但抗發炎治療才是控制氣喘的根本！ （記者邱芷柔攝）

記者邱芷柔／台北報導

1名50多歲男子因氣喘嚴重發作送醫，抵達急診時已氣管收縮、無法呼吸，需插管、使用呼吸器，甚至動用葉克膜搶救才撿回一命。醫師追問病史才發現，男子多年來未規則就醫，靠短效吸入劑壓制症狀，家中翻出5支噴劑。馬偕醫院胸腔內科醫師、胸重學會副秘書長劉景隆指出，不少病人把救命藥當保養藥，但抗發炎治療才是控制氣喘的根本！

醫︰抗發炎治療才是根本

台灣胸腔暨重症加護醫學會昨天公布最新調查，針對全國10家醫院中、重度氣喘患者進行統計，發現合併使用緩解型吸入劑的病人，其口服類固醇使用率、急診與住院率都明顯偏高，與單用抗發炎藥者相比差距可達3倍。

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學會理事長陳育民強調，短效噴劑僅供急救，真正控喘須從源頭抗發炎，降低發作與醫療負擔。

健保署副署長龐一鳴指出，論質計酬的「氣喘醫療給付改善（P4P）方案」讓病人獲得更完整的連續性照護，去年全台有745家院所加入，照護人數達14.6萬人，氣喘再住院率近3年降到約2.2%。未來將持續優化制度，讓病人穩定治療、提升生活品質。

劉景隆提醒，許多民眾未進入醫療體系，習慣去藥房自行購藥止喘，直到病情惡化才送急診，這類病人無法被追蹤，卻可能是最危險的一群。根據國際氣喘資料庫（ISAR），台灣嚴重型氣喘患者每年平均發作1.41次，21.8%長期依賴口服類固醇，卻僅34.1%使用生物製劑，低於全球平均48.7%。

劉景隆指出，傳統類固醇副作用高，長期恐致骨鬆、潰瘍，甚至感染，應早期導入精準治療。部分定量噴霧劑還含高溫室效應氣體，濫用更加重環境負擔，呼籲病人正確用藥，不僅保命也減碳。

國健署也推廣「咻、閉、久、哇」4字口訣，協助辨識氣喘徵兆，包括咳嗽咻咻叫、胸悶閉氣、久咳不癒與反覆感冒樣症狀，即使症狀穩定後，也不能隨意停藥，應規律回診、正確用藥，才能避免惡化。

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