不能取代洗手！ 戴手套仍有病菌入侵風險

▲洗手是杜絕病毒、細菌藉由手部傳染最簡單、有效的方式；圖為情境照。（照片來源：shutterstock）

記者林惠琴／台北報導

▲國泰醫院院長簡志誠（左6）率領主管們共同響應世界手部衛生日宣導活動。（國泰醫院提供）

世界衛生組織（WHO）訂定每年5月5日為「世界手部衛生日」，國泰醫院院長簡志誠表示，在後疫情時代，許多民眾仰賴戴手套防疫，但研究發現，即使是醫療人員依標準作業流程脫手套後，仍有4.5%會受到病毒、細菌污染，提醒使用手套前後都要洗手。

仍有4.5%會受到病毒、細菌污染

簡志誠指出，手套暗藏許多肉眼看不見的病毒、細菌，有些極微小的病毒、細菌會穿過手套進入皮膚；研究也顯示，受過專業訓練的醫療人員依標準作業流程脫手套後，仍有4.5%會受到病毒、細菌污染，因此戴手套不能取代洗手。

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手部衛生 預防感染最簡單有效方法

疾管署長莊人祥也強調，必須落實洗手時機與正確步驟，再結合適當使用手套，才能有效防止抗藥性微生物傳播、減少衍生醫療廢棄物對環境不良的影響，會持續與醫療院所合作推動手部衛生。

國泰醫院內科部副主任暨感染科醫師陳立羣提醒，肥皂洗手可去除95%以上的病菌，比酒精搓手更有效，尤其在「吃東西前、摸過寵物後、回到家後、如廁後、在外玩耍後及擤鼻涕後」等時機洗手，不僅可保護自己，也保護家人及他人健康。

陳立羣提醒，酒精噴手不是萬能，千萬別忽略如傳染力強的腸病毒及諾羅病毒等酒精殺不死的病毒，若家長未落實手部衛生，更恐會造成嬰幼兒感染。

馬偕醫院一般內科暨感染科主任郭建峯建議，民眾在日常生活中，可以正確洗手步驟「內、外、夾、弓、大、立、完」，加強手部衛生的習慣，才能有效減少病菌傳播，守護自己與家人的健康。

台大醫院院長吳明賢也表示，透過洗手將病菌阻絕，保護自己更保護別人，最重要的是不讓敵人進入身體，預防勝於治療。

國泰、台大、馬偕醫院等昨均因應世界手部衛生日舉行衛教活動，衛福部次長周志浩亦指出，WHO已將抗生素抗藥性列為全球10大健康威脅之一，手部衛生也是預防醫療照護相關感染及抗生素抗藥性最簡單、有效且最合乎成本效益的方法。

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