天熱潮濕黴菌上身 用藥時間大不同

▲要依個人需求選澤適合的黴菌藥物。（照片提供／顏群芳）

文／顏群芳

夏天炎熱、潮濕的天氣，最適合黴菌生長，治療時，該選擇什麼藥物？就有賴於個人的疾病狀況與需求。

人體皮膚角質層中的角質蛋白，是黴菌的主要養分來源，加上夏天容易大量流汗，水氣悶在衣著內，會提升整體濕度，適合黴菌生長。依照不同感染部位，可分成足癬（香港腳）、甲癬（灰指甲）、股癬、汗斑，建議要及早使用藥物，才能避免蔓延到更多部位，增加治療困難性。

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◎常見抗黴菌藥物劑型與用法：

●藥膏：每天擦1-2次，直接塗抹在患部即可，有些會添加類固醇成分，具有止癢效果。

●1次療程護膜液：要在所有腳趾間，以及腳掌和腳側邊上1.5公分處，均勻塗上薄薄的1層藥液，此層薄膜會持續釋放藥物，效果可長達13天，不過，要記住擦完藥的24小時之內，都不能洗腳，以免降低療效。

●噴劑：每天在患部噴灑1-2次，也可噴在襪子、鞋子內，降低任何復發機會。

●外用藥粉：將藥粉放在熱水內溶解，等冷卻之後再浸泡，因含有水楊酸、苯甲酸成分，可除去老廢角質，所以適用在厚皮型的足癬，可增加藥品通透性。

●灰指甲油劑：先用挫甲修剪指甲，以酒精棉片清潔過後，再將藥液滴在藥板上，塗抹在灰指甲處，不需每天使用，每週只要塗抹1-2次即可。

●口服藥：用來治療嚴重且廣泛性的黴菌感染，通常1週只要吃1顆，療程連續要吃4週。

治療黴菌感染最怕的是，症狀稍有改善，就自行停藥，一般治療期間，股癬和體癬約2週，足癬為4週，手部灰指甲要6個月，腳趾甲則需要長達9-12個月，治療期間切記都不能中斷，才不會反覆感染。

（作者為竹南藥師）

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