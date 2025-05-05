口腔潰瘍疼痛 易惡化誘發偏頭痛

▲口腔潰瘍處釋放出大量CGRP，活化三叉神經，誘發偏頭痛。（照片提供／陳建志）

文／陳建志

1名78歲男性，近半年來，每早起床，右側臉頰及耳周抽痛，並擴散至頸部、頭皮、前額與眼眶，等於整個右半邊頭部都悶脹不適。嚴重時，只能臥床。初期服用普拿疼或布洛芬等止痛藥物，還算有效，但後來1天至少吃4次，每次2或3顆，才能勉強控制。

就醫當天，他正值頭痛發作（圖1），直嚷右側耳下與下頷後方緊繃痠痛，且噁心、想吐。我戴上手套伸手指入他口腔檢查，竟在右側舌後口底處，摸到1個明顯的痛點，患者劇烈反應，原來是1處潰瘍（圖2）。

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▲圖1：箭頭所指為患者頭痛發作處。（照片提供／陳建志）

▲圖2：箭頭所指為患者口腔潰瘍處。（照片提供／陳建志）

病人表示，這潰瘍已持續半年，試過口內膏或中藥粉始終不見好轉，以為是「火氣大」。立即局部切片，還好病理檢查報告出爐，僅是良性發炎組織，無惡性細胞。

發炎刺激三叉神經末梢

探究病因是「口源型偏頭痛」（orogenic migraine），這種偏頭痛源自口腔疼痛，通常與病灶同側。

發炎刺激三叉神經末梢，使其釋放大量降血鈣素基因相關胜肽（CGRP）。當疼痛訊號傳回腦幹，影響頸部脊髓內的三叉神經核，再釋放出CGRP。CGRP進一步活化三叉神經系統，又釋放出CGRP，形成惡性循環。最終啟動血管疼痛機制，引發偏頭痛（圖3）。

急性期止痛固然重要，但可以在頭痛發作前，及時使用乙型受器阻斷劑、丙型胺基丁酸受體調節劑或CGRP受體調節劑，預防頭痛發作。不過，真正關鍵還是須找出口腔疼痛的根源，如潰瘍、腫瘤、唾液腺炎或口周肌肉病變等，進行適切處置。

調整活動假牙 不再發作

此病例確定潰瘍非惡性後，我懷疑問題出在活動假牙，建議患者看牙醫。經調整假牙、磨平突起處後，潰瘍癒合，偏頭痛隨之緩解，不再發作。

若長期未察覺病因，只靠止痛藥控制，可能導致「藥物過度使用性頭痛」，讓病情惡化。另外，老年人濫用止痛藥，恐加速肝腎功能退化，危及健康。因此，面對難解的偏頭痛，應查明病因，對症治療，才能真正改善問題。

（作者為元景耳鼻喉科神經科診所醫師）

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