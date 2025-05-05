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健康 > 心理精神

白領女性喝酒紓壓 成癮治療突破萬人

2025/05/05 05:30

白領女性喝酒紓壓 成癮治療突破萬人

▲酒癮常與憂鬱、焦慮等心理疾病共病。借酒澆愁小心加重症狀，甚至出現記憶力減退、專注力下降或自律神經失調等問題；圖為情境照，圖中人物與本文無關。
（照片提供／鄭映芝）

文／鄭映芝

現代職場節奏緊湊，許多白領女性在高壓與競爭下負荷沉重，為了紓壓、助眠或應酬，逐漸將酒精視為生活的一部分。然而，當酒精從「助力」變成「依賴」，往往就是酒癮的開始。

1名38歲的外商行銷主管陳小姐，長年有業績與加班壓力，下班後須應酬，或是與同事小酌紓壓，漸漸地，她開始獨自飲酒，從1杯紅酒變成1瓶，最終無酒難眠。身為高階主管，她不僅要扛住工作表現，還要兼顧家庭角色。婚後生活不順，她在家庭與職場之間拉扯，酒精成了逃避壓力與情緒的出口。她曾在洗澡前偷偷喝酒，甚至在浴室藏酒，只為維持看似正常的生活。

對她而言，酒曾是安慰，也是唯一的依靠，直到身心幾近崩潰就醫，經過半年戒酒藥物治療，她不再對酒精有生理與心理上的依賴感，成功擺脫長年習慣，重拾生活掌控權。

根據衛福部統計，2023年接受酒癮治療的女性人數首次突破1萬人。酒癮防治中心指出，新增患者以白領女性為主，常見於外表正常，但內在長期失衡的「高功能酗酒」者。

慢性腦疾 常與憂鬱、焦慮共病

值得注意的是，酒癮常與憂鬱、焦慮等心理疾病共病。許多女性在情緒低落時借酒澆愁，結果反而加重症狀，甚至出現記憶力減退、專注力下降或自律神經失調等問題。

1週1次喝到斷片高風險

世界衛生組織（WHO）指出，只要1週出現1次喝到「斷片」，或持續攝取超過標準量（女性每日不應超過1單位，約等於150ml紅酒），就可能落入酒精使用障礙風險。紅酒1瓶約含5單位，威士忌更高達20單位，許多日常小酌其實早已超量。

酒癮是慢性腦部疾病，不是個人意志力薄弱，建議女性勿羞於求助而延誤治療。目前已有如「戒酒錠」等藥物，搭配降低飲酒渴望、穩定情緒等，結合心理治療與家人支持，能幫助患者脫離酒精依賴。

及早就醫 走向康復第1步

若自己或親友出現無法控制飲酒、以酒助眠、清晨渴望喝酒或因酒情緒失控等情況，建議及早就醫。早期察覺與專業治療，是走向康復的第1步。

（作者為中國醫藥大學新竹附設醫院身心科醫師）

▲鄭映芝醫師提醒，酒癮是慢性腦部疾病，建議女性勿羞於求助而延誤治療。（照片提供／鄭映芝）

▲鄭映芝醫師提醒，酒癮是慢性腦部疾病，建議女性勿羞於求助而延誤治療。（照片提供／鄭映芝）

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