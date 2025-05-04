天旋地轉站不住？ 認識眩暈好應對

▲按壓風池穴，可增加腦部血液循環。（資料照）

文／葉子菱

你是否曾經覺得自己或周圍環境在移動，像是天旋地轉、頭重腳輕，甚至快要昏倒？這些都屬於眩暈的範圍。

眩暈的主要原因可能來自視覺、本體感覺、或內耳前庭系統的異常，影響大腦平衡訊號的傳導。

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◎根據發生部位，眩暈可分為2類

●中樞型眩暈：源自大腦或腦幹的問題，通常伴隨神經異常症狀，需緊急就醫。

●周邊型眩暈：多與內耳相關，發作時間較短，通常不會影響其他神經功能。

◎如果有以下症狀，需懷疑中樞型眩暈，應盡快就醫：

●半邊臉歪斜、手腳麻木或無力。

●視線模糊（複視）、吞嚥困難、說話不清。

●眼球持續往同一方向震顫。

●無法自行站立或行走困難。

●持續性劇烈頭痛或頸部疼痛。

◎周邊型眩暈的特點：

●發作時間較短，常因頭部轉動誘發或加重。

●眼球震顫較少，通常沒有其他神經症狀。

◎常見的周邊型眩暈類型：

●良性陣發性姿勢性眩暈（BPPV）：短暫發作（大概幾秒鐘），通常由轉頭或起身等姿勢改變誘發，無其他神經或聽力症狀。

●前庭神經炎：突發劇烈眩暈，持續數天，可能與病毒感染（如感冒）有關，患者可能易向患側跌倒。

●梅尼爾氏病：反覆發作，每次持續數分鐘到數小時不等，常伴隨耳鳴、聽力下降或是耳朵悶脹感。

●前庭性偏頭痛：與偏頭痛相關，眩暈發作時可能伴隨頭痛，每次發作數分鐘到數小時。

日常按穴道保養 建立良好生活習慣

◎中醫改善眩暈的方法

中醫可透過中藥調理體質、針灸與推拿來放鬆緊繃肌肉、改善氣血循環。研究顯示，針灸可增加腦部椎動脈血流量，有助於改善眩暈症狀。以下提供一些改善眩暈的日常保養按摩穴道：風池（如圖）、百會、合谷、太衝、內關、足三里、三陰交。

另外，建立良好生活習慣，則可以事半功倍。

（作者為衛生福利部桃園醫院中醫師）

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