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年輕人突大量掉髮 竟是「皮蛇」攻擊頭皮

2025/05/03 05:30
年輕人突大量掉髮 竟是「皮蛇」攻擊頭皮

▲年輕人頭皮脫髮，原因竟是帶狀疱疹；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／蘇河仰）

文／蘇河仰

近期網路上出現帶狀疱疹導致掉髮的案例，引發熱議。患者分享，起初只是頭皮紅腫、刺痛、灼熱，沒想到幾天後竟然開始掉髮，甚至露出頭皮，讓人擔心是否會留下禿髮痕跡。

以往，帶狀疱疹多發生在50歲以上，但近年來年輕患者明顯增加，壓力、熬夜、免疫力下降，讓許多年輕族群也中招。尤其當帶狀疱疹發生在頭皮時，不只劇痛，還可能影響毛囊，導致區域性掉髮，甚至影響頭髮再生。

紅腫刺痛、露出頭皮 帶狀疱疹警訊

帶狀疱疹是由水痘帶狀疱疹病毒（VZV）引起的，這個病毒在人體內潛伏多年，當免疫系統下降時，它會重新活化並沿著神經擴散到皮膚，形成紅疹和水泡。如果病毒正好影響到頭皮的神經和毛囊，掉髮就可能成為帶狀疱疹的後遺症。

當病毒攻擊頭皮的神經時，除了劇烈的疼痛，還可能引發局部的毛囊發炎，造成頭髮的脫落。

此外，當水泡破裂後，頭皮上可能會形成結痂，這樣的傷口和發炎可能會對毛囊造成進一步的傷害，影響新髮的生長週期。更有可能的是，免疫系統對病毒的過度反應，會引發頭皮的炎症，進一步影響毛囊的健康。這些都可能讓頭髮無法正常生長，甚至在某些情況下，這種掉髮是長期甚至永久的。

帶狀疱疹不僅帶來皮膚上的不適，也會影響日常生活品質，還可能留下後遺症。當確診帶狀疱疹時，一般治療方式，會使用抗病毒藥物，以減少病程與併發症的風險。此外，止痛藥、局部治療及神經調節藥物可用來緩解神經痛。

◎面對帶狀疱疹，可以這樣做

●減少壓力：工作、生活上，避免過度勞累與焦慮，學習緩解壓力。

●接種疫苗：50歲以上人士及免疫功能較弱者可考慮接種帶狀疱疹疫苗，以降低風險。

●定期檢查：有免疫系統疾病或服用相關藥物者，應定期諮詢醫師，進行檢查。

●良好生活習慣：包括透過均衡飲食、規律運動及充足睡眠，以維持免疫系統健康。

（作者為育禾婦幼中心院長）

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