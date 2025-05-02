美髮工作40年 雙肩旋轉肌腱完全斷裂

▲林宇力醫師（左）為劉小姐做檢查，結果顯示術後活動度皆在正常值內。（記者蔡淑媛攝）

記者蔡淑媛／台中報導

63歲的劉小姐從事美髮工作40年，長期反覆抬手理髮，導致雙肩旋轉肌腱完全斷裂卻不自知，以為肩膀疼痛是勞動常態，休息就好。直到去年不慎摔倒手腕骨折，停業2個多月，肩膀仍然疼痛，連穿衣服都困難，就醫才確診病因為雙肩旋轉肌腱斷裂。在接受微創肩關節鏡旋轉肌腱修補手術後，有效改善疼痛和功能，職業醫學科醫師也協助評估，成功申請到勞保傷病補償，安心復健，現在順利重回職場。

▲劉小姐的雙肩旋轉肌腱完全斷裂。（記者蔡淑媛翻攝）

台中榮總職業醫學科醫師林宇力指出，劉小姐長年剪髮、洗髮、燙髮及染髮，導致肩頸肌肉職傷，仍持續勞動，肩膀疼痛加重，下班休息無效，去按摩、推拿、針灸，甚至打針止痛，都無法緩解，直到去台中榮總骨科就醫，確診為雙肩旋轉肌腱斷裂。

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▲經微創肩關節鏡旋轉肌腱修補手術復原。（記者蔡淑媛翻攝）

勞保傷病補償復健 順利重回職場

林宇力指出，院內統計，去年最常見的職業傷害部位是手臂、肩頸疾病，占職業傷病給付案件32%，主要是長時間的高舉過肩（不良姿勢）、過度施力、重複動作，造成肩頸肌肉職傷，常見發生裝潢業如木工、空調、油漆等，以及美髮業、營造業的泥水工。

林宇力提醒，若從事需長時間使用手臂與肩頸肌肉的工作者，建議每工作30分鐘，伸展3至5分鐘，如果出現疼痛、無力、工作表現下降時，應立即就醫評估。

台中榮總職業醫學科主任詹毓哲表示，院方與嘉義大學合作開發「職業性肌肉骨骼傷害手機APP檢測系統」，能辨識勞工的職傷風險，提供個別化的細項改善建議。

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