以簡馭繁 治療罕見肉瘤樣肝癌

▲現代手術技術已進入「以簡馭繁」的時代，透過「腹腔鏡」就能以小傷口切除肝臟的大腫瘤。（照片提供／余政展）

文／余政展

20幾年前，外科醫師學習的大部分手術，都是得開膛剖腹的傳統手術。但是近20年，醫界技術演變，現在外科大部分的手術，都是使用微創技術進行，甚至有的可以用單一個傷口執行手術。

腹腔鏡手術 切除1公斤重右肝與腫瘤

我有一名69歲病人，長期有B肝帶原，卻沒有定期追蹤，甚至在門診發現有肝水泡問題，也因為輕忽而沒有重視。他因為年紀漸長，規律回診的關注點都在「三高」疾病上。半年前，他覺得很疲憊，於是到腸胃科門診，接受腹部超音波檢查，沒想到肝臟有一個將近6公分的腫瘤！

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醫療團隊安排電腦斷層檢查後，確定肝臟腫瘤的存在。但是胎兒蛋白等癌指數卻都正常，這個腫瘤跟一般肝癌比較不同，在一系列檢查下來，並沒有遠端轉移，心肺功能、肝功能與其他數據也正常，是適合開刀的狀況。

過去傳統外科手術處理6公分大腫瘤，是必須開大傷口的，估計會有大概30-40公分的大傷口，評估病人已經69歲，開大傷口後，身體恢復期會拉長，於是跟病人討論使用腹腔鏡手術進行。

團隊執行腹腔鏡手術過程順利，完整切除將近1公斤重的右肝與腫瘤，而且出血量才70c.c.，不到1罐養樂多的大小。切除後，化驗結果出來，是很罕見的「肉瘤樣肝癌」，惡性程度更高，復發率、轉移率都比一般肝癌要高很多。

還好，現在不只手術技術進步，治療的新藥物也陸續研發出來，可以更好地控制罕見肉瘤樣肝癌，病人也能看見恢復健康的新契機。罕見複雜的疾病，從手術到治療，已經進入「以簡馭繁」的時代，是時代的進步，也是患者的幸福。

（作者為台中慈濟醫院副院長）

▲病人輕忽B肝帶原與肝水泡問題，直到身體感覺不對勁時，肝臟腫瘤已經將近6公分。（照片提供／余政展）

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