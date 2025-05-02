自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

以簡馭繁 治療罕見肉瘤樣肝癌

2025/05/02 05:30

▲現代手術技術已進入「以簡馭繁」的時代，透過「腹腔鏡」就能以小傷口切除肝臟的大腫瘤。（照片提供／余政展）

▲現代手術技術已進入「以簡馭繁」的時代，透過「腹腔鏡」就能以小傷口切除肝臟的大腫瘤。（照片提供／余政展）

文／余政展

20幾年前，外科醫師學習的大部分手術，都是得開膛剖腹的傳統手術。但是近20年，醫界技術演變，現在外科大部分的手術，都是使用微創技術進行，甚至有的可以用單一個傷口執行手術。

腹腔鏡手術 切除1公斤重右肝與腫瘤

我有一名69歲病人，長期有B肝帶原，卻沒有定期追蹤，甚至在門診發現有肝水泡問題，也因為輕忽而沒有重視。他因為年紀漸長，規律回診的關注點都在「三高」疾病上。半年前，他覺得很疲憊，於是到腸胃科門診，接受腹部超音波檢查，沒想到肝臟有一個將近6公分的腫瘤！

醫療團隊安排電腦斷層檢查後，確定肝臟腫瘤的存在。但是胎兒蛋白等癌指數卻都正常，這個腫瘤跟一般肝癌比較不同，在一系列檢查下來，並沒有遠端轉移，心肺功能、肝功能與其他數據也正常，是適合開刀的狀況。

過去傳統外科手術處理6公分大腫瘤，是必須開大傷口的，估計會有大概30-40公分的大傷口，評估病人已經69歲，開大傷口後，身體恢復期會拉長，於是跟病人討論使用腹腔鏡手術進行。

團隊執行腹腔鏡手術過程順利，完整切除將近1公斤重的右肝與腫瘤，而且出血量才70c.c.，不到1罐養樂多的大小。切除後，化驗結果出來，是很罕見的「肉瘤樣肝癌」，惡性程度更高，復發率、轉移率都比一般肝癌要高很多。

還好，現在不只手術技術進步，治療的新藥物也陸續研發出來，可以更好地控制罕見肉瘤樣肝癌，病人也能看見恢復健康的新契機。罕見複雜的疾病，從手術到治療，已經進入「以簡馭繁」的時代，是時代的進步，也是患者的幸福。

（作者為台中慈濟醫院副院長）

▲病人輕忽B肝帶原與肝水泡問題，直到身體感覺不對勁時，肝臟腫瘤已經將近6公分。（照片提供／余政展）

▲病人輕忽B肝帶原與肝水泡問題，直到身體感覺不對勁時，肝臟腫瘤已經將近6公分。（照片提供／余政展）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中