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藏在指腹下痛覺陷阱 當心罕病「脈絡球腫瘤」

2025/05/01 05:30
藏在指腹下痛覺陷阱 當心罕病「脈絡球腫瘤」

▲圖2。（照片提供／陳駿升）

文／陳駿升

藏在指腹下痛覺陷阱 當心罕病「脈絡球腫瘤」

▲圖4。（照片提供／陳駿升）

1名中年女性，因左手小指腹長期疼痛前來就診。她表示這個痛點已經困擾多年，平常碰冷水、天氣變冷或稍微觸碰時都會劇烈刺痛，就連打字、拿湯匙都會影響。這段時間她已試過無數次治療卻沒效果。後來她在網路上搜尋相關症狀時，意外發現「脈絡球腫瘤」這個少見疾病，便主動來皮膚科門診，尋求進一步評估。

藏在指腹下痛覺陷阱 當心罕病「脈絡球腫瘤」

▲圖1。（照片提供／陳駿升）

遇天冷或碰冷水 指腹就會劇烈疼痛

藏在指腹下痛覺陷阱 當心罕病「脈絡球腫瘤」

▲圖3。（照片提供／陳駿升）

診察時可見病灶處在指腹中央，外觀僅有一個不明顯的紅點（圖1），表皮完整無傷口。但令人驚訝的是，只要輕輕一壓，病患立刻露出強烈疼痛反應，甚至形容那是「超過比例的痛」。這種過度敏感的壓痛反應，加上對低溫與冷水的刺激也會觸發劇痛，令人高度懷疑為脈絡球腫瘤（glomus tumor）。

藏在指腹下痛覺陷阱 當心罕病「脈絡球腫瘤」

▲民眾若有手部類似「固定點的劇痛」、「碰一下就像電到」、「越冷越痛」等症狀，建議儘早尋求皮膚專科或手外科醫師評估治療；示意圖。（照片來源：shutterstock）

這是一種源自調節皮膚溫度的「脈絡球體」的良性腫瘤，雖然體積極小，但卻會導致極強烈的壓痛反應。最典型的位置是指甲下，但也可能出現在指腹、掌面等地方，因為罕見常被延誤診斷。

憑藉其高度典型的症狀與定位清楚的壓痛點，建議安排手術切除（圖2，手術記號為腫瘤位置）。令人驚訝的是，手術從那個小小的紅點下方，竟取出1顆不小的肉色深層腫瘤（圖3、圖4），證實多年疼痛的元兇就是它。

術後病患疼痛立即解除，數年來不敢正常使用的手指，終於能再次握筆、拿杯子，不再對冷水或輕觸感到恐懼。

脈絡球腫瘤是皮膚科領域中少見卻極具特徵性的疾病。

◎脈絡球腫瘤的典型表現

●脈絡球腫瘤的典型症狀為異常壓痛、超出比例的疼痛，輕輕敲到、撞到就痛得流眼淚。

●對低溫敏感，碰到冷水也會異常疼痛。

●敲到、低溫造成的疼痛可能會擴散至前臂、上臂。

●外觀根據腫瘤深度可能有點微紅或完全正常。

腫瘤體積小、表皮無破損 常被誤診

由於腫瘤體積小、表皮無破損，常被誤診為其他皮膚腫瘤或神經問題。若民眾有類似「固定點的劇痛」、「碰一下就像電到」、「越冷越痛」等症狀，建議儘早就醫，尋求皮膚專科或手外科醫師評估。

有時候，真正讓人受苦的，不是大傷口，而是藏在皮膚深處、僅米粒大小的1顆「疼痛的球」。

（作者為中國醫藥大學附設醫院皮膚科主治醫師）

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