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治療二尖瓣逆流微創修補 心臟不「停跳」

2025/04/30 05:30
治療二尖瓣逆流微創修補 心臟不「停跳」

▲病友陳先生（中）感謝北榮醫療團隊。（北榮提供）

記者林惠琴／台北報導

二尖瓣逆流是常見心臟瓣膜疾病之一，傳統治療需進行「開心手術」，但醫師指出，現已有微創修補新技術，病人心臟不必停止，也不用體外循環機，侵入性較小，術後併發症也降低，傷口癒合及恢復時間縮短。

侵入性較小 傷口癒合快

50歲陳先生2年前因感冒而意外檢查出罹患嚴重的二尖瓣逆流，無法執行較劇烈的活動，由於心臟慢慢變大，為避免繼續惡化，今年3月接受微創修補新術式，術後在恢復室觀察6小時就直接回到病房，超音波檢查未再有逆流情形，並於1週後出院。

台北榮總心臟血管外科主治醫師許喬博表示，二尖瓣逆流發生原因是心臟收縮時，二尖瓣未能關閉好，導致心臟無法有效地將血液經主動脈送往身體其他部位，長期可能導致心臟擴大、心衰竭甚至死亡。發生率約為人口的1%至2.5%，年紀越大，發生率越高。

許喬博指出，傳統上，治療二尖瓣逆流通常要進行開心手術，需撐開胸骨，傷口達15至20公分，並在手術中借助體外循環機（心肺機）維持生命，術程約6至8小時，並在加護病房待1至3天，風險較高且康復過程漫長，對患者身心都是重大挑戰。

不過，許喬博說明，現已發展出微創修補新技術，只需要在病人左側胸部開1個5公分小切口，通過1根細長的器械穿過心尖至左心房及左心室之間，將特殊的人造腱索精確地綁在逆流的二尖瓣葉上，再把人造腱索拉回心尖處，然後調整長度，直到二尖瓣逆流在超音波影像下消失為止，此時將人造腱索固定好，達到修補二尖瓣目的。

許喬博指出，過程中，心臟不必停跳，術程約2至3小時，在加護病房待1天，整體侵入性較小，術後併發症如感染、出血較少，傷口癒合及恢復時間縮短，對病人生活品質影響較小。不過，目前尚無健保給付，自費約100萬元左右。

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