自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

新冠連3週升溫 最快5月衝高峰

2025/04/30 05:30
新冠連3週升溫 最快5月衝高峰

▲疾管署副署長羅一鈞表示，預估新冠疫情高峰可能落在5月或6月。（記者林惠琴攝）

記者林惠琴／台北報導

新冠連3週升溫 最快5月衝高峰

▲白沙屯媽祖每年進香或回鑾，所到之處皆擠爆熱情信眾。（資料照）

天氣轉熱但新冠疫情上升，加上白沙屯媽祖進香將展開，人潮聚集不排除再升溫！疾管署昨公布，新冠門急診連續3週上升，且上週較前一週上升近2成，並新增21例重症、7例死亡，均是今年單週新高，預估疫情高峰落在5月或6月。

新冠連3週升溫 最快5月衝高峰

▲疾管署疫情中心主任郭宏偉說明最新傳染病疫情趨勢。（疾管署提供）

上週就診增近2成 今年單週新高

疾管署統計，上週新冠門急診達3226人次，以10至29歲人次增幅逾3成最高。新增重症有1例北部年僅20多歲女性，疾管署防疫醫師李宗翰表示，該女本身無慢性病史，但也未接種本季新冠疫苗，4月底發燒2天、伴隨背部痠痛及冒冷汗至急診，發現白血球、發炎指數上升，新冠快篩陽性，併發肺炎及心肌炎，轉入加護病房治療中。

疾管署副署長羅一鈞評估，新冠疫情已開始流行且將持續升溫，高峰可能落在5月或6月，仍待觀察。

參加白沙屯媽祖進香 最好戴口罩

面對白沙屯媽祖進香將展開，羅一鈞提醒，大型聚會與人潮移動會造成呼吸道傳染病升溫較快，目前這波疫情以年輕人增幅相對迅速，不排除在宗教活動中，病毒可能由年輕族群傳播給年長者，是比較需要憂心部分，呼籲高齡對象打疫苗，同時在擁擠、不通風場所，最好戴口罩。

肺炎鏈球菌125例 6年同期新高

另外，今年侵襲性肺炎鏈球菌感染症累計已達125例，創下6年同期新高，其中14人死亡。羅一鈞指出，我國公費提供65歲以上長者及19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症高風險對象，1劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗及1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗接種，但估計仍有約215萬名長者尚未接種任1劑肺鏈疫苗，呼籲快打增強保護力。

雙北職場麻疹群聚感染 新增1例

雙北職場麻疹群聚也擴大，疾管署公布上週新增1例本土麻疹，為新北市20多歲男性，是先前公布越南境外移入導致同事感染群聚案匡列的接觸者，雙方在台中市參加公司活動時有接觸，後續出現全身紅疹、喉嚨痛等症狀，就醫確診，已匡列接觸者460人，衛生單位將監測至5月14日；此群聚案累計3例個案。

同時上週新增3例麻疹境外移入，皆曾於4月至越南旅遊，羅一鈞預估上半年仍會持續有越南移入病例，提醒國人自越南等流行地區返國3週內如有發燒、流鼻水、紅眼、咳嗽、出疹等疑似症狀，應儘速戴口罩就醫。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中