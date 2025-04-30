新冠連3週升溫 最快5月衝高峰

▲疾管署副署長羅一鈞表示，預估新冠疫情高峰可能落在5月或6月。（記者林惠琴攝）

記者林惠琴／台北報導

▲白沙屯媽祖每年進香或回鑾，所到之處皆擠爆熱情信眾。（資料照）

天氣轉熱但新冠疫情上升，加上白沙屯媽祖進香將展開，人潮聚集不排除再升溫！疾管署昨公布，新冠門急診連續3週上升，且上週較前一週上升近2成，並新增21例重症、7例死亡，均是今年單週新高，預估疫情高峰落在5月或6月。

▲疾管署疫情中心主任郭宏偉說明最新傳染病疫情趨勢。（疾管署提供）

上週就診增近2成 今年單週新高

疾管署統計，上週新冠門急診達3226人次，以10至29歲人次增幅逾3成最高。新增重症有1例北部年僅20多歲女性，疾管署防疫醫師李宗翰表示，該女本身無慢性病史，但也未接種本季新冠疫苗，4月底發燒2天、伴隨背部痠痛及冒冷汗至急診，發現白血球、發炎指數上升，新冠快篩陽性，併發肺炎及心肌炎，轉入加護病房治療中。

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疾管署副署長羅一鈞評估，新冠疫情已開始流行且將持續升溫，高峰可能落在5月或6月，仍待觀察。

參加白沙屯媽祖進香 最好戴口罩

面對白沙屯媽祖進香將展開，羅一鈞提醒，大型聚會與人潮移動會造成呼吸道傳染病升溫較快，目前這波疫情以年輕人增幅相對迅速，不排除在宗教活動中，病毒可能由年輕族群傳播給年長者，是比較需要憂心部分，呼籲高齡對象打疫苗，同時在擁擠、不通風場所，最好戴口罩。

肺炎鏈球菌125例 6年同期新高

另外，今年侵襲性肺炎鏈球菌感染症累計已達125例，創下6年同期新高，其中14人死亡。羅一鈞指出，我國公費提供65歲以上長者及19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症高風險對象，1劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗及1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗接種，但估計仍有約215萬名長者尚未接種任1劑肺鏈疫苗，呼籲快打增強保護力。

雙北職場麻疹群聚感染 新增1例

雙北職場麻疹群聚也擴大，疾管署公布上週新增1例本土麻疹，為新北市20多歲男性，是先前公布越南境外移入導致同事感染群聚案匡列的接觸者，雙方在台中市參加公司活動時有接觸，後續出現全身紅疹、喉嚨痛等症狀，就醫確診，已匡列接觸者460人，衛生單位將監測至5月14日；此群聚案累計3例個案。

同時上週新增3例麻疹境外移入，皆曾於4月至越南旅遊，羅一鈞預估上半年仍會持續有越南移入病例，提醒國人自越南等流行地區返國3週內如有發燒、流鼻水、紅眼、咳嗽、出疹等疑似症狀，應儘速戴口罩就醫。

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