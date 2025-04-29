脊椎滑脫術後多年出現疼痛 內視鏡減壓手術改善

▲李建穎醫師為患者進行微創脊椎內視鏡減壓手術。（記者黃旭磊攝）

記者黃旭磊／台中報導

66歲林太太在夜市擺攤多年，15年前因脊椎滑脫接受第4腰椎至第1薦椎融合手術，今年起出現腰痛與大腿痠麻，2個月前疼痛加劇，部分醫療團隊評估手術將大範圍破壞背部肌肉，後來她決定接受「微創脊椎內視鏡減壓手術」，術後4週就可出門擺攤做生意。

林太太擺攤久站勞動，今年過年後疑因彎腰搬重物，讓已固定的椎體無法活動，壓力轉移到鄰近椎節，休息吃藥加復健仍無法改善，林太太前往北部醫學中心評估需移除原骨釘並延長固定，手術傷口近20公分，且術後需休養半年，由於無法長期休養，轉往大里仁愛醫院（仁愛長庚合作聯盟醫院）骨科部檢查。

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大里仁愛醫院骨科部長黃贊文強調，發現患者固定腰椎上方鄰近節，出現神經壓迫導致疼痛，應為「鄰近節脊椎狹窄症」引起，而常需彎腰搬重物患者，椎節退化若無滑脫或不穩，可考慮微創內視鏡神經減壓手術，免除大傷口與肌肉破壞。

自費10多萬 1週後恢復日常生活

林太太決定自費10多萬元接受微創脊椎內視鏡減壓手術，術後當天下床走路，隔天出院，1週後恢復日常生活，頻致謝稱腰感到輕鬆自在，大腿也不再痠麻。

微創脊椎中心主任李建穎表示，此項手術僅在患者的背部開1個0.8公分左右小傷口，透過高解析度的內視鏡影像系統，精準移除增生的骨頭、椎間盤和韌帶，解除神經壓迫，有效減少出血並避免正常組織受損。

醫療團隊指出，隨著年齡增長，中高齡民眾椎間盤退化、黃韌帶變厚和關節骨刺增生，都可能造成脊椎狹窄症，呼籲若持續背痛、間歇性跛行或下肢麻木盡早就醫。

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