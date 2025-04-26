打籃球小腿被撞？「網球腿」腓腸肌撕裂惹禍

▲腓腸肌撕裂。（照片提供／徐子恆）

文／徐子恆

▲腓腸肌撕裂積水。（照片提供／徐子恆）

阿誠是籃球愛好者，某次打球在防守對手切入時，感覺小腿好像被撞到一樣疼痛，當下還能勉強走動，於是簡單冰敷後回家休息。然而幾天後，他發現小腿越來越腫脹，先去按摩與針灸，然而腳卻開始無法正常蹬地發力，甚至連走路都變得困難，這才驚覺情況不對勁，趕緊到門診檢查。

經超音波檢查，發現腓腸肌內側有部分撕裂，且局部出血與腫脹明顯。這類傷勢常見於運動中突然的肌肉收縮或外力撞擊，導致肌肉纖維受損。由於腓腸肌是小腿主要的踩地肌群，當發生撕裂時，跑跳動作將受到明顯影響。

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腓腸肌撕裂俗稱網球腿，在籃球、足球與短跑運動員中相當常見，常發生於突然啟動或急停的動作。

由於阿誠常常參與假日籃球比賽，經討論後，他選擇了自體血小板治療（PRP）來促進肌肉修復，並搭配下肢肌力訓練，以避免肌肉萎縮並提升肌肉彈性。

經過治療與積極復健6週後，腓腸肌癒合狀況良好，他開始進行低衝擊的運動，並在3個月內成功回到球場，跑跳時也沒有明顯的不適感。

運動前應充分熱身

◎防治腓腸肌受傷可以這樣做

●及早就診：如果運動中感到小腿劇痛、無法正常發力，應及早就診，確認是否有肌肉撕裂或血腫累積。

●正確治療與復健：輕微撕裂可透過休息、冰敷與適當伸展來緩解；較嚴重者可考慮PRP或增生療法（自費），搭配復健與肌力訓練；若全部肌肉斷裂則建議開刀處置。

●適當熱身與放鬆：運動前確保充分熱身，可降低受傷機率。

●避免過度使用：肌肉修復需要時間，未完全恢復前應避免劇烈運動，並逐漸恢復訓練強度。

若您的小腿在運動後反覆疼痛，或有疑似撕裂的情況，建議盡早尋求專業醫療評估，以確保肌肉能夠完全修復，避免影響運動表現。

（作者為疼痛職人診所院長、雙和醫院復健專科醫師）

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