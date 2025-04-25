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子宮肌瘤大如哈密瓜 術後喜獲麟兒

2025/04/25 05:30
子宮肌瘤大如哈密瓜 術後喜獲麟兒

▲劉錦成主任接生的寶寶很健康。 （記者張軒哲攝）

記者張軒哲／台中報導

子宮肌瘤大如哈密瓜 術後喜獲麟兒

▲核磁共振檢查，蔡女的子宮（紅圈處）被肌瘤（橘色線）推擠向上，位移到上腹部。 (記者張軒哲攝）

台中市35歲蔡姓女子6年前因罹患子宮肌瘤接受過肌瘤切除手術，術後隔2年肌瘤復發再度接受手術治療，近2年進行孕前檢查時，發現子宮內多發性肌瘤，整體加起來，大小約24公分，在手術切除子宮肌瘤後，術後復原良好，試管受孕也順利懷孕，去年12月剖腹生產出1名健康可愛的男嬰。

婦科常見良性腫瘤 仍應及早治療

童綜合醫院婦產部主任劉錦成表示，蔡女檢查後發現肌瘤巨大，核磁共振影像下，發現是多發性肌瘤組成，整體加起來如1顆哈密瓜大小，整個子宮被肌瘤推擠向上，位移到上腹部，只能進行傳統開腹切除手術。手術時，因肌瘤過大，加上位置關係，術中發生子宮頸與子宮連接處斷裂，最後將整個子宮肌瘤切除後，再縫合子宮頸與子宮。

蔡女後來接受試管受孕，順利懷孕，每次產檢都特別提醒蔡女懷孕過程中，必須隨時注意子宮破裂的徵兆，直到去年12月順利剖腹生產，術中檢視之前子宮頸與子宮連接處縫合，傷口癒合良好。

劉錦成表示，子宮肌瘤是由子宮內肌肉細胞形成，好發於30歲以上的女性，雖然是婦科常見的良性腫瘤，但若不進行治療，可能出現更多其他不適症狀，如月經增多、經期延長、下腹脹痛、腰痠背痛，嚴重者導致貧血、流產、不孕等。呼籲女性應定期接受婦科檢查，由專科醫師進行專業診療，及早發現疾病，及早治療。

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