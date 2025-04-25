會流血的痣 恐是皮膚基底細胞癌

▲基底細胞癌好發於長期接受陽光曝曬處如顏面、頭皮、手臂等，防曬有助於預防其發生；圖為情境照，圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

文／江紀萱

▲病人左側臉頰上基底細胞癌的術前（左圖）與術後（右圖）。 （照片提供／江紀萱）

40多歲的陳先生（化名）就醫時，指著左臉上1顆黑色病灶說：「江醫師，我左臉這顆痣最近只要一摳到就流血。」

以肉眼審視病灶中心略微凹陷、色素分布不太尋常。再以皮膚鏡細看，發現黑色色素呈楓葉狀分布，周圍有小條的微血管增生供應養分。這並非單純的痣，而是1顆典型的基底細胞癌。當筆者告知病人可能的診斷及建議手術切除時，他嚇了一大跳，所幸溝通後，病患也同意開刀。開刀採用局部麻醉，時間約20分鐘，1週後拆線傷口癒合良好，疤痕也不明顯。

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好發於長期接受陽光曝曬處

基底細胞癌是1種皮膚癌，好發於長期接受陽光曝曬處如顏面、頭皮、手臂等。該位患者曾為軍人，年輕時常接受陽光曝曬，沒有注重防曬，因此為高風險族群。

基底細胞癌病灶多為黑色，中央微凹，可能合併潰瘍傷口，仔細觀察外圍有小血管增生，因此摳抓後容易流血。大部分病人一開始都以為是痣而不予理會，直到病灶長大、流血後才來就診。

比起鱗狀細胞癌或是黑色素細胞癌，基底細胞癌惡性程度較低，生長速度緩慢，很少轉移，頂多是往下侵犯，因此若早期發現，治療都不會太麻煩。

治療方式很多樣，針對表淺病灶可以使用冷凍治療、電燒、免疫調節劑藥膏、光動力療法，缺點是需多次治療，且療程時間較長，復發率較高。

醫學上統計，小於2公分的病灶，手術切除切除範圍0.3公分便可以達到85%的成功率。在此也呼籲民眾，皮膚癌不可怕，早期治療預後都不錯。若不確定皮膚上的黑色病灶是否為惡性，可至皮膚科就診請專業醫師判斷，切莫自己嚇自己，或是延遲治療黃金期。

（作者為江紀萱皮膚科診所院長）

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