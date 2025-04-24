自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

糖友新選擇 CGM科技控糖免扎針

2025/04/24 05:30
糖友新選擇 CGM科技控糖免扎針

▲連續血糖監測儀（CGM）是透過在皮下植入小型感測器，每幾分鐘記錄1次血糖，並將數據傳到手機APP或數位平台，以讓患者即時了解血糖變化。（照片來源：shutterstock）

文／古麒正

監測血糖是糖尿病管理的重要功課，但經常指尖採血不僅麻煩，許多人還怕痛；隨著科技進步，連續血糖監測儀（Continuous Glucose Monitoring，CGM）問世，糖尿病患者想監測血糖、並進行飲食控制，已有了更輕鬆的選擇。

皮下植入感測器 每幾分鐘記錄1次

傳統的血糖監測主要依賴指尖血糖測量和試紙；現今CGM是透過在皮下植入小型感測器，每幾分鐘記錄1次血糖，並將數據傳到手機APP或數位平台，患者便能即時了解血糖變化，據此調整飲食、運動計畫及藥物、胰島素劑量。

舉例來說，CGM可以幫助糖尿病患者在餐後監測血糖上升的速率，再根據數據調整碳水化合物的攝取量。此外，CGM還能預警高血糖或低血糖的風險，降低併發症的發生率，因此有助糖尿病患者穩定血糖和改善生活品質。

除了糖尿病管理，CGM在飲食控制與減重方面也能派上用場。像是喜歡攝取碳水化合物（飯、麵、麵包）的肥胖患者，透過CGM的數據，可以記錄、分析不同食物對血糖的影響，從而制定個人化的飲食計劃。例如，有些人可能是全麥麵包比糙米飯對血糖波動小，有人則是對乳製品有較大的血糖反應。

CGM還能在運動過程中持續追蹤血糖數據，提供清晰的變化趨勢，使患者能即時調整運動強度或補充碳水化合物，避免血糖過低的風險。同時，使用者還能觀察運動後恢復期的血糖變化，找到最適合自己的運動與休息平衡點。

目前全民健保針對血糖波動過大、不自覺低血糖、或血糖控制不佳的第1型糖尿病患者，以及第1、2型糖尿病或妊娠糖尿病需注射胰島素的孕婦，均有給付施裝CGM，以協助患者達到更好的血糖監測與控制。

（作者為永和耕莘醫院內分泌科醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中