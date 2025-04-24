糖友新選擇 CGM科技控糖免扎針

▲連續血糖監測儀（CGM）是透過在皮下植入小型感測器，每幾分鐘記錄1次血糖，並將數據傳到手機APP或數位平台，以讓患者即時了解血糖變化。（照片來源：shutterstock）

文／古麒正

監測血糖是糖尿病管理的重要功課，但經常指尖採血不僅麻煩，許多人還怕痛；隨著科技進步，連續血糖監測儀（Continuous Glucose Monitoring，CGM）問世，糖尿病患者想監測血糖、並進行飲食控制，已有了更輕鬆的選擇。

皮下植入感測器 每幾分鐘記錄1次

傳統的血糖監測主要依賴指尖血糖測量和試紙；現今CGM是透過在皮下植入小型感測器，每幾分鐘記錄1次血糖，並將數據傳到手機APP或數位平台，患者便能即時了解血糖變化，據此調整飲食、運動計畫及藥物、胰島素劑量。

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舉例來說，CGM可以幫助糖尿病患者在餐後監測血糖上升的速率，再根據數據調整碳水化合物的攝取量。此外，CGM還能預警高血糖或低血糖的風險，降低併發症的發生率，因此有助糖尿病患者穩定血糖和改善生活品質。

除了糖尿病管理，CGM在飲食控制與減重方面也能派上用場。像是喜歡攝取碳水化合物（飯、麵、麵包）的肥胖患者，透過CGM的數據，可以記錄、分析不同食物對血糖的影響，從而制定個人化的飲食計劃。例如，有些人可能是全麥麵包比糙米飯對血糖波動小，有人則是對乳製品有較大的血糖反應。

CGM還能在運動過程中持續追蹤血糖數據，提供清晰的變化趨勢，使患者能即時調整運動強度或補充碳水化合物，避免血糖過低的風險。同時，使用者還能觀察運動後恢復期的血糖變化，找到最適合自己的運動與休息平衡點。

目前全民健保針對血糖波動過大、不自覺低血糖、或血糖控制不佳的第1型糖尿病患者，以及第1、2型糖尿病或妊娠糖尿病需注射胰島素的孕婦，均有給付施裝CGM，以協助患者達到更好的血糖監測與控制。

（作者為永和耕莘醫院內分泌科醫師）

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