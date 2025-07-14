4旬女走不動才知椎間盤突出 微創脊椎內視鏡手術助康復

賴烱文主任（左）和施育彤主任（右）聯手治療，提升高位椎間盤突出病人的生活品質。（記者陳建志翻攝）

〔記者陳建志／台中報導〕43歲陳姓女子近日突然出現左側臀部劇痛、下肢放射性疼痛，連走路都不舒服，一開始採保守治療在家休息、吃止痛藥，但疼痛指數仍達8分以上，症狀仍然未見改善，前往醫院疼痛科求診，經核磁共振檢查，確認為高位椎間盤突出所致，討論後決定接受自費的微創脊椎內視鏡手術，術後迅速康復，開心終於不會痛了。

仁愛長庚合作聯盟醫院疼痛科主任賴烱文表示，該名患者到診時疼痛位置呈坐骨神經走向分布，經臨床評估，研判為急性神經壓迫引起。替她安排選擇性神經根阻斷術與尾椎硬膜外注射治療，希望能緩解疼痛並避免開刀。不過數次治療後，雖疼痛略有緩解，仍表示疼痛持續，並出現腿部無力，疑似神經壓迫加劇。

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台中陳姓女子椎間盤突出走路疼痛，影像檢查看到椎間盤突出橫切面（左圖黃圓處）與椎間盤突出縱切面（右圖黃圈處）。（記者陳建志翻攝）

賴烱文表示，安排患者進行腰椎核磁共振（MRI）檢查，結果發現於腰椎第4第5節位置有一巨大椎間盤突出，且碎裂的椎間盤已往頭端方向游離，直接壓迫神經根，難怪保守治療效果有限，考量神經功能受損的風險，轉診至院內腦神經外科進一步處理。

腦神經外科主任施育彤表示，詳細檢視患者影像，並進行神經學檢查，確認症狀與椎間盤碎裂壓迫位置吻合。考慮患者年紀與生活需求，建議進行脊椎內視鏡微創手術，此手術不需大範圍剝離肌肉，只需微小切口，即可進入椎管內精準移除壓迫神經的椎間盤碎片，患者手術過程順利，術後立即感受到疼痛明顯減輕，並於短期內順利下床行走，開心終於擺脫疼痛的困擾。

施育彤提醒，腰椎滑脫或椎間盤突出的病人，保守治療永遠是第一步，包含藥物、復健，或是神經阻斷與射頻等介入方式，都是必要且值得嘗試的策略。但若症狀惡化、神經受壓嚴重，甚至影響行動或肌力，就應儘速尋求外科手術評估，避免延誤導致神經永久性損傷。

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