自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 外傷

4旬女走不動才知椎間盤突出 微創脊椎內視鏡手術助康復

2025/07/14 13:55

賴烱文主任（左）和施育彤主任（右）聯手治療，提升高位椎間盤突出病人的生活品質。（記者陳建志翻攝）

賴烱文主任（左）和施育彤主任（右）聯手治療，提升高位椎間盤突出病人的生活品質。（記者陳建志翻攝）

〔記者陳建志／台中報導〕43歲陳姓女子近日突然出現左側臀部劇痛、下肢放射性疼痛，連走路都不舒服，一開始採保守治療在家休息、吃止痛藥，但疼痛指數仍達8分以上，症狀仍然未見改善，前往醫院疼痛科求診，經核磁共振檢查，確認為高位椎間盤突出所致，討論後決定接受自費的微創脊椎內視鏡手術，術後迅速康復，開心終於不會痛了。

仁愛長庚合作聯盟醫院疼痛科主任賴烱文表示，該名患者到診時疼痛位置呈坐骨神經走向分布，經臨床評估，研判為急性神經壓迫引起。替她安排選擇性神經根阻斷術與尾椎硬膜外注射治療，希望能緩解疼痛並避免開刀。不過數次治療後，雖疼痛略有緩解，仍表示疼痛持續，並出現腿部無力，疑似神經壓迫加劇。

台中陳姓女子椎間盤突出走路疼痛，影像檢查看到椎間盤突出橫切面（左圖黃圓處）與椎間盤突出縱切面（右圖黃圈處）。（記者陳建志翻攝）

台中陳姓女子椎間盤突出走路疼痛，影像檢查看到椎間盤突出橫切面（左圖黃圓處）與椎間盤突出縱切面（右圖黃圈處）。（記者陳建志翻攝）

賴烱文表示，安排患者進行腰椎核磁共振（MRI）檢查，結果發現於腰椎第4第5節位置有一巨大椎間盤突出，且碎裂的椎間盤已往頭端方向游離，直接壓迫神經根，難怪保守治療效果有限，考量神經功能受損的風險，轉診至院內腦神經外科進一步處理。

腦神經外科主任施育彤表示，詳細檢視患者影像，並進行神經學檢查，確認症狀與椎間盤碎裂壓迫位置吻合。考慮患者年紀與生活需求，建議進行脊椎內視鏡微創手術，此手術不需大範圍剝離肌肉，只需微小切口，即可進入椎管內精準移除壓迫神經的椎間盤碎片，患者手術過程順利，術後立即感受到疼痛明顯減輕，並於短期內順利下床行走，開心終於擺脫疼痛的困擾。

施育彤提醒，腰椎滑脫或椎間盤突出的病人，保守治療永遠是第一步，包含藥物、復健，或是神經阻斷與射頻等介入方式，都是必要且值得嘗試的策略。但若症狀惡化、神經受壓嚴重，甚至影響行動或肌力，就應儘速尋求外科手術評估，避免延誤導致神經永久性損傷。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中