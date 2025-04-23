作息、飲食養肝祛濕 擺脫「春睏」

▲加味四神湯的藥材。（照片提供／劉欣怡）

文／劉欣怡

每年春季4月時，適逢傳統24節氣中的清明、穀雨，氣溫逐漸回暖，陽氣升發，是草木萌生的時節，同時雨水增多，環境濕氣加重，因此，人們常在此時期感到疲倦、昏昏欲睡，這種現象在中醫被稱為「春睏」。

春天對應中醫五行中的「木」，而「肝」屬木，春季肝氣旺盛，加上氣候多變，濕氣重，日常飲食、生活作息上宜順應節氣調養肝氣，同時加強祛濕，減少春睏的影響力。

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◎飲食部分可以這樣做

●避免「發物」：即容易引起過敏、發炎的食物，例如：花生、蝦、蟹、油炸類食物等。

●避免「酸物」：使肝火更旺，損傷脾胃消化功能。

●避免「滋膩難消化」：包含油膩、生冷、糯米類、高油脂精緻澱粉類食物，阻礙脾胃化濕能力。

●食療建議：避免調味過重。

1.四神湯（茯苓、山藥、芡實、蓮子，可加入薏仁）。

2.薏仁紅豆湯。

3.枸杞菊花粥。

●茶飲建議：新鮮現泡熱飲為佳。

1.玫瑰花茶。

2.薄荷菊花茶。

3.陳皮普洱茶。

◎日常作息部分：

●早睡早起，避免熬夜，調暢肝氣，養護肝。

●適量的緩和運動，例如：散步、慢跑或太極拳，促進氣血循環，減少濕氣停滯體內，降低疲倦感。

●戶外曬曬太陽，吸收大自然的陽氣，幫助提振精神。

（作者為彰化基督教醫院中醫部醫師）

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