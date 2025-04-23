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嚴重失智患者「最後一哩路」 「安寧緩和醫療」助平安善終

2025/04/23 05:30
嚴重失智患者「最後一哩路」 「安寧緩和醫療」助平安善終

▲嚴重失智症患者的末期照顧，需要更專業的安寧緩和醫療介入，才能達到平安與善終的理想；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／羅彥宇

80歲的邱媽媽這半年來為了照顧84歲的邱先生，長期處於焦慮、失眠、憂鬱，整天頭暈而不安的狀態中。邱媽媽說：「我的先生前年中風後，不僅右側肢體乏力，還經常妄想，漸漸地也無法溝通，需要人餵食，我們送到安養機構後，因他不時發燒、感染，需被送到急診就醫，反覆發生多次後，只能送回家臥床，由家人及小孩輪流照顧，但是他晚上都不睡覺，一直大呼小叫…」

我發覺邱媽媽的身體檢查結果都還不錯，身心的焦慮與疲憊是照顧先生所致，因此進一步建議由失智照護團隊介入。由於邱先生短期內有明顯的譫妄現象，因此就醫時，在完成一般的抽血、X光檢查後，安排他住院，先排除呼吸道或尿道感染、電解質不平衡、肝腎代謝異常的問題。腦部掃描有很明確的大片腦中風與萎縮痕跡，也符合病史的記錄。

邱先生除了符合血管型失智症的診斷，臨床失智症也達到重度，失能也是臥床等級，並且近期有多次非預期性的感染住院，所以整體評估下來，的確有達到安寧緩和醫療照顧條件，再經由安寧專科的家醫科醫師同步鑑定後，即可收案。

家人居家照護 不再身心俱疲

邱媽媽不斷強調：「我們也真的累了，看他也好辛苦，但我們也不懂，每次被送到急診，我們都很怕會被插管。」我告訴邱媽媽：「醫療團隊了解您的擔心，所以才會希望能盡快收案，將譫妄等問題處理好後返家，並透過居家醫療的方式處理，讓家人陪伴邱先生走最後的旅程。」

在邱先生住院期間，醫療團隊將他尾椎接近褥瘡的傷口處理好，也確保其睡眠品質，並且花了1個多鐘頭開家庭會議，確認所有子女和家人都明白接下來的照顧策略。出院後，團隊的居家訪視也十分順利，但是已經注意到邱先生呼吸偶爾急促的狀況，1個月後的某日清晨，邱先生在家安然離世。

邱媽媽照著她自己原來的進度回診與做復健，見到我時，神情顯得自在輕鬆：「謝謝你們幫忙我先生走這最後一哩路，讓我們平安地面對生死，我的頭暈也好多了。」

失智症患者的醫療照顧應該是可以逆轉時，要奮力一搏；當不可逆轉時，要力求穩定；一旦下滑時，要不慌亂地將照顧者一同照顧好；到了末期時，就要求得一份平安與善終。嚴重失智症的末期照顧，需要更專業的安寧緩和醫療介入，才能達到平安與善終的理想。

（作者為台東聖母醫院院長、神經內科醫師）

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