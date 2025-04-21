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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

教導孩子「學中玩」 開心迎接小學生活

2025/04/21 05:30

▲讓學習變有趣降低壓力、提升動機，小一新生也能開心適應。（照片提供／劉奇鑫）

▲讓學習變有趣降低壓力、提升動機，小一新生也能開心適應。（照片提供／劉奇鑫）

文／劉奇鑫

當孩子即將踏入小學，家長與孩子也迎來充滿期待與挑戰的新階段。為協助孩子適應，家長應關注學業壓力與適應、作息規律、社交技巧、自理能力、學習態度與情緒管理，因此提供一些建議給新生家長。

把學習變成遊戲 減輕壓力

許多剛上小學的孩子，會因為成績、考試，甚至是同儕比較而感到壓力。這些焦慮有時來自於外在的期待，比如父母過高的要求、密集的課外課程，也可能源於孩子內心的完美主義，擔心自己表現不好會被責備。家長可以試著讓學習變得輕鬆、有趣，而不是壓力源：

●把學習變成遊戲：國語可以設計拼音闖關遊戲，讓孩子邊玩邊識字；數學則可以試試數字迷宮或數學接龍，讓理解變得像解謎一樣有趣。

●善用線上資源：像是「均一教育平台」或「PaGamO」這類平台，透過影片、互動題目和遊戲機制，不但能強化知識，也能提升孩子的學習動機。

●一起學習、一起挑戰：當孩子在闖關或學習任務中遇到困難，不妨陪他們一起挑戰，創造正向的親子互動氛圍。

調整作息 每天都有好精神

此外，調整作息，讓孩子每天都有好精神。規律的作息是小學生生活的根本。從幼兒園到小學，最大的差異之一就是「時間的掌握」。早睡早起，不僅對學習效果有幫助，對情緒穩定與身體健康也至關重要。可以從以下幾點著手，幫助孩子建立良好的作息習慣：

●逐步調整睡眠時間：開學前一週，開始每天提早30分鐘睡覺，幫孩子慢慢適應學校作息。

●營造安穩的入睡氛圍：睡前遠離3C產品，可以聽聽輕音樂、一起閱讀故事，讓孩子放鬆、好入眠。

●父母一起做榜樣：家長若也能固定作息，對孩子來說是最好的示範。

孩子踏入小學，是從「玩中學」邁向「學中玩」的重要轉捩點。家長的支持和陪伴，是他們走得穩、走得開心的關鍵。不妨放慢腳步，陪孩子一起探索新的學習方法，調整生活節奏，同時關注他們的人際互動、自理能力與情緒表達。

（作者為彰化基督教醫院職能治療師）

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