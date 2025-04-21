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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

中醫治療妥瑞氏症 醒腦、針灸改善躁動

2025/04/21 05:30

中醫治療妥瑞氏症 醒腦、針灸改善躁動

▲孩子如出現不自主的聲音、行為抽動，應尋求醫師診療；圖為情境照，圖中人物與本文無關。
（照片提供／潘盈君）

文／潘盈君

媽媽帶著10歲的小明（化名）來門診時說：「醫師，小明最近1年眼睛常會不由自主地眨眼、聳肩，也時常發出清喉嚨、咳嗽的聲音，這些症狀被診斷為妥瑞氏症，症狀時好時壞。」

核心症狀為動作、聲音抽動

妥瑞氏症（Tourette Syndrome）是神經發展性疾病，主要特徵為不自主的動作或聲音，稱為「抽動」（tics）。這些抽動可能包括眨眼、聳肩、清喉嚨或發出不尋常的聲音，通常在兒童時期發病，並可能對患者的生活、學習及社交造成影響。

◎妥瑞氏症的核心症狀是抽動，可分為2類：

●動作抽動：如眨眼、聳肩、搖頭、面部扭曲等。

●聲音抽動：如清喉嚨、咳嗽、發出咕嚕聲，甚至重複特定詞語。

西醫針對妥瑞氏症處置有非藥物治療與藥物治療，其中非藥物治療包括尋找誘發因子並治療、環境治療（如：心理建設、衛教家屬、飲食禁忌）、行為治療（如：反向習慣訓練），以及運動治療。

患者多屬熱症 由心、肝論治

中醫並無妥瑞氏症的相關病名，但屬於中醫論述的「肝風」、「驚風」範疇。從中醫辨證來看，大多屬於熱症，少部分屬於虛熱。嚴重者有陽亢及狂躁症候。許多妥瑞兒尚須考慮共伴的情緒與精神要素，包含抑鬱感、焦躁、易怒等，此亦為妥瑞氏症多由心、肝論治的原因。

中醫治療妥瑞氏症常從「醒腦開竅、滋補腎陰降火、調理脾胃」著手。治療方向上，包括藥物、穴位針灸、飲食調理等。常用中藥有天麻、鉤藤、遠志、石菖蒲、知母、黃柏、白朮等。

穴位療法可以調節妥瑞氏症患者的神經系統，改善症狀。根據具體症狀，刺激神經末梢，調節身體功能。常用穴位有合谷（圖1）、內關（圖2）、太衝、百會等。由於患者體質可能呈現虛實夾雜，感冒時症狀易加重，因此飲食上應避免過冷或過熱的食物。

▲圖1：合谷穴。（照片提供／潘盈君）

▲圖1：合谷穴。（照片提供／潘盈君）

▲圖2：內關穴。（照片提供／潘盈君）

▲圖2：內關穴。（照片提供／潘盈君）

妥瑞氏症是兒童神經疾病，症狀從輕微到嚴重，是一個連續的光譜分布，一旦發作很難壓抑下去，所以當發現小孩有不自主的動作及聲音時，應立即就醫尋求醫師幫忙，配合治療可有效緩解，並改善患者生活品質。

（作者為彰化秀傳紀念醫院中醫部醫師）

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