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偏頭痛天天吃藥 阿嬤停藥反好轉

2025/04/20 05:30
偏頭痛天天吃藥 阿嬤停藥反好轉

▲頭痛切勿自行服藥，以免引發藥物過度使用頭痛問題；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／邱詡懷

桃園1位70幾歲阿嬤年輕時就有偏頭痛的問題，每次頭痛發作時都會反胃到吃不下飯，要在床上躺一天才會比較緩解。以往碰到類似的頭痛發作，因為阿嬤不喜歡看醫師的關係，都會到巷口的藥局買止痛藥，吃了藥物之後，頭痛會稍微改善。

天天吃止痛藥 每天還2-3次

最近因為天氣冷熱變化大的緣故，她的頭痛發作越來越頻繁，不僅天天都需要吃止痛藥，每天還可能需要吃2-3次，家人擔心這樣下去身體會出問題，於是就帶著阿嬤前來就醫。

合併藥物過度使用頭痛

經過門診評估後，發現阿嬤是罹患慢性偏頭痛，而且又因為天天吃藥合併造成了藥物過度使用頭痛。經過門診的藥物調整，阿嬤的頭痛問題反而在停止使用止痛藥後，獲得好轉，大幅降低發作的頻率，睡眠和生活品質也都好了許多。

因為台灣止痛藥取得較容易，慢性偏頭痛合併藥物過度使用的患者其實非常多，許多人都自行購買藥物而沒有得到合適的藥物治療。對於偏頭痛病患來說，若每個月頭痛超過15天，連續超過3個月，很可能就已經是慢性偏頭痛，一般的止痛藥效果已經開始減弱，如果因此對止痛藥物更加依賴，每個月使用止痛藥物達10天以上，更是藥物過度使用頭痛的高危險群。

慢性頭痛合併藥物過度使用頭痛的治療需要專業醫師調整藥物，在減少或停止止痛藥物的情況下，才能獲得控制和改善，建議民眾如果有相關問題，切勿自行買藥處理。

（作者為桃園中壢長安內科診所神經內科專科醫師）

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