自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

出國體驗滑雪摔跤 粉領族行程報銷

2025/04/20 05:30
出國體驗滑雪摔跤 粉領族行程報銷

▲民眾平常可維持有氧運動與平衡訓練，增強核心力量，以減少跌倒機率；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／趙明哲）

文／趙明哲

出國體驗滑雪摔跤 粉領族行程報銷

▲醫師檢視當地核磁共振檢查影像，發現有些微韌帶撕裂症狀（照片提供／趙明哲）

「小妤」年初出國到日本滑雪，但因平時沒有運動習慣，加上熱身不足，才剛走下纜車就往前猛摔，導致左膝疼痛到無法站立，當時雖有緊急處置，返台後卻發現左膝關節嚴重「積水」，所幸經抽取積液、注射特殊玻尿酸及高能雷射、物理治療，1個月後終於能走路不再搖擺，好勝的她決定明年再度挑戰，一雪前恥。

出國體驗滑雪摔跤 粉領族行程報銷

▲透過高能量雷射治療，可減緩膝關節囊炎惡化情形；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／趙明哲）

沒運動習慣又熱身不足 扭傷左膝又積水

不少民眾常常會安排冬季出國滑雪旅遊，值得注意的是，不少人因為經驗不足，以及不熟悉場地狀況，導致意外受傷機率偏高。「小妤」就是因為第1次穿戴難度較高的單板，下纜車時又因重心不穩當場扭傷左膝，當時不僅無法繼續行走，甚至整個滑雪行程都直接報銷。

雖然立刻就醫檢查，但X光檢查並未發現關節錯位、骨折、骨裂等狀況，核磁共振檢查也顯示出僅些微韌帶發炎腫脹，不過她已經痛到無法正常行走，膝關節彎不到底，也無法完全伸直，她形容「跟廢了一樣！」

創傷性膝關節炎 需休養2-6週

返台後，連忙就醫，才發現關節內充滿大量積液「有如水球一般」，是典型「創傷性膝關節炎」的表現，因此先將關節積液抽出。1週後回診，左膝已經明顯消腫，再透過高解析超音波檢查確認已無關節積液，只是考量仍有關節囊發炎情形，於是建議採用高能量雷射，減少發炎，並注射特殊型玻尿酸修補韌帶輕微撕裂，加上肌內效貼布增加循環與支撐力，經持續治療1個月後，總算可以正常行走，幾乎沒有疼痛與角度受限問題。

「創傷性膝關節炎」常見於運動員下肢運動傷害，大多需要休養2-6週，避免重覆屈膝承重動作，才能減少過度發炎情況，同時也要在非承重狀態下維持股四頭肌收縮訓練，避免因缺少使用造成肌肉萎縮、延長復原時間。

提醒想要體驗滑雪或溜冰活動的民眾，出發前務必做好裝備與訓練的功課，是避免受傷的關鍵之一。建議平常可維持有氧運動與平衡訓練，增強核心力量，以保護自己，減少跌倒機率。萬一真的不幸摔倒膝蓋受傷，也務必要盡早就醫，切勿聽信偏方，並耐心接受復健療程，才能早日康復。

（作者為崇心復健科診所院長）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中