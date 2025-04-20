出國體驗滑雪摔跤 粉領族行程報銷

▲民眾平常可維持有氧運動與平衡訓練，增強核心力量，以減少跌倒機率；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／趙明哲）

文／趙明哲

▲醫師檢視當地核磁共振檢查影像，發現有些微韌帶撕裂症狀（照片提供／趙明哲）

「小妤」年初出國到日本滑雪，但因平時沒有運動習慣，加上熱身不足，才剛走下纜車就往前猛摔，導致左膝疼痛到無法站立，當時雖有緊急處置，返台後卻發現左膝關節嚴重「積水」，所幸經抽取積液、注射特殊玻尿酸及高能雷射、物理治療，1個月後終於能走路不再搖擺，好勝的她決定明年再度挑戰，一雪前恥。

▲透過高能量雷射治療，可減緩膝關節囊炎惡化情形；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／趙明哲）

沒運動習慣又熱身不足 扭傷左膝又積水

不少民眾常常會安排冬季出國滑雪旅遊，值得注意的是，不少人因為經驗不足，以及不熟悉場地狀況，導致意外受傷機率偏高。「小妤」就是因為第1次穿戴難度較高的單板，下纜車時又因重心不穩當場扭傷左膝，當時不僅無法繼續行走，甚至整個滑雪行程都直接報銷。

請繼續往下閱讀...

雖然立刻就醫檢查，但X光檢查並未發現關節錯位、骨折、骨裂等狀況，核磁共振檢查也顯示出僅些微韌帶發炎腫脹，不過她已經痛到無法正常行走，膝關節彎不到底，也無法完全伸直，她形容「跟廢了一樣！」

創傷性膝關節炎 需休養2-6週

返台後，連忙就醫，才發現關節內充滿大量積液「有如水球一般」，是典型「創傷性膝關節炎」的表現，因此先將關節積液抽出。1週後回診，左膝已經明顯消腫，再透過高解析超音波檢查確認已無關節積液，只是考量仍有關節囊發炎情形，於是建議採用高能量雷射，減少發炎，並注射特殊型玻尿酸修補韌帶輕微撕裂，加上肌內效貼布增加循環與支撐力，經持續治療1個月後，總算可以正常行走，幾乎沒有疼痛與角度受限問題。

「創傷性膝關節炎」常見於運動員下肢運動傷害，大多需要休養2-6週，避免重覆屈膝承重動作，才能減少過度發炎情況，同時也要在非承重狀態下維持股四頭肌收縮訓練，避免因缺少使用造成肌肉萎縮、延長復原時間。

提醒想要體驗滑雪或溜冰活動的民眾，出發前務必做好裝備與訓練的功課，是避免受傷的關鍵之一。建議平常可維持有氧運動與平衡訓練，增強核心力量，以保護自己，減少跌倒機率。萬一真的不幸摔倒膝蓋受傷，也務必要盡早就醫，切勿聽信偏方，並耐心接受復健療程，才能早日康復。

（作者為崇心復健科診所院長）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法