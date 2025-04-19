沒性行為不會染HPV？國健署破解HPV三大迷思

▲WHO建議，9至14歲青少女是接種疫苗的最佳時機，有助在未感染前建立免疫力；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔／台北報導

子宮頸癌長年名列台灣女性10大癌症前段班，政府自2018年起提供國中女生免費接種人類乳突病毒（HPV）疫苗，近2年接種率穩定達9成，保護效益逐步擴大，然而不少民眾仍對疫苗存有疑慮，坊間更流傳「沒性行為不會感染」、「打了疫苗就不用抹片」、「疫苗會影響生育」等錯誤觀念，國民健康署昨澄清3大迷思，呼籲建立正確認知，才能守住健康。

國健署癌症防治組組長林莉茹表示，HPV是1種會感染皮膚與黏膜的病毒，型別超過200種，其中16、18型與7成以上子宮頸癌有關；6、11型則屬低危險型，雖致癌風險低，卻可能引發生殖器疣，也就是俗稱的菜花。

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共用浴巾就可能感染

針對「沒性行為就不會感染」的迷思，國健署指出，HPV可經皮膚、黏膜或體液傳播，也可能透過共用浴巾、接觸受污染物品間接傳染；世界衛生組織（WHO）建議，9至14歲青少女是接種疫苗的最佳時機，有助在未感染前建立免疫力。

另外，疫苗雖可預防約7成高危型HPV，但無法涵蓋所有型別，接種後仍需定期接受子宮頸抹片檢查；衛福部建議，25歲以上女性至少每3年應接受1次抹片檢查，以早期發現異常、降低癌變風險。

至於疫苗是否影響生育？林莉茹強調，目前全球已有超過140國施打HPV疫苗，包含美、英、日、澳等，並無證據顯示會影響生育或造成嚴重副作用，民眾可放心接種。

國健署呼籲，HPV疫苗是目前預防子宮頸癌及多種相關疾病最有效的方法之一，符合公費接種資格的國中生應把握免費接種機會。

若民眾對疫苗仍有疑問，可撥打諮詢專線0800-88-3513，或洽詢專業醫師，掌握正確健康資訊，及早建立防護，將風險降到最低。

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